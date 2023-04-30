NBA／才被笑老…詹皇關門賽馴灰熊 湖人晉季後賽次輪

詹姆斯續寫最強紀錄。（Getty Images）

日前才遭到灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）嘲諷老了、實力不如以往，詹皇（LeBron James）29日率湖人 隊在主場關門戰打出完美攻守表現，整場比賽一路碾壓灰熊，早早就讓比賽進入垃圾時間，以40分之差強勢淘汰西區第2名，上演球隊成軍以來首次「老七傳奇」。

湖人在前一場比賽未能於客場終結系列賽後，回到主場可說是給年輕的灰熊狠狠地上了一課。湖人在上半場打完就已經取得17分領先，易籃後更是不給灰熊反撲機會，第三節猛轟41分奠定勝基，最終湖人以40分差距大勝。

湖人這一勝不僅讓他們挺進到季後賽 第二輪，詹姆斯生涯戰績也來到40勝12敗，勝率達76.9%，超越費雪的39勝12敗、尼爾森（Don Nelson）的20勝8敗、鄧肯（Tim Duncan）的35勝14敗，獨居史上第一。

對於詹姆斯用場上表現回應了布魯克斯的嘲諷，甚至還上演一次精采的反手爆扣，被美國媒體直呼重現年輕時的氣勢，隊友戴維斯說：「我們不想和那些傢伙噴來噴去，如果有人不斷挑釁，你不用想著要去反擊，但我們就是用比賽說話。我不知道布魯克斯說這些的目的是什麼，但詹姆斯完全沒有中計。」