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NBA／系列賽領先就「不讓」 詹姆斯關門戰勝率史上第1

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯續寫最強紀錄。(美聯社)
詹姆斯續寫最強紀錄。(美聯社)

NBA湖人隊在主場關門戰打出完美攻守表現，整場比賽一路碾壓灰熊，早早就讓比賽進入垃圾時間，以40分之差強是淘汰西區第2名，上演球隊成軍以來首次「老七傳奇」。

對於季後賽達人詹姆斯（LeBron James）來說，湖人從開季低迷歷經季中交易的大翻身，如今他又再次於系列賽中展現其莫測高深的主宰力和驚人勝率。

根據統計，這是詹姆斯生涯第40次系列賽取勝，超越原先並列的歐瑞（Robert Horry），一舉追平費雪（Derek Fisher）所保持的聯盟紀錄。

而在系列賽最重要的關門戰中，詹姆斯生涯戰績來到40勝12敗，勝率達76.9%，超越費雪的39勝12敗、尼爾森（Don Nelson）的20勝8敗、鄧肯（Tim Duncan）的35勝14敗，獨居史上第一。

在這52場比賽中，詹姆斯平均可以攻下28.4分9.2籃板7.1助攻1.6抄截1阻攻，投籃命中率48.9%。

在其他系列賽的相關奪勝紀錄中，當取得2勝優勢時，詹姆斯全部都能晉級下一輪，累積31勝0敗；系列賽3比1領先時，詹姆斯15次參與均勝出。而在贏得系列賽首戰的前提下，詹姆斯有28次成功晉級下一輪，僅2次被淘汰。

湖人 季後賽

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