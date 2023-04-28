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NBA／國王逼進搶七 福克斯、蒙克聯手痛宰勇士

NBA／國王逼進搶七 福克斯、蒙克聯手痛宰勇士

聯合新聞網／即時報導
蒙克再度爆發，關鍵戰役聯手福克斯痛擊勇士小球陣型。(美聯社)
蒙克再度爆發，關鍵戰役聯手福克斯痛擊勇士小球陣型。(美聯社)

NBA國王隊今天帶著2：3的系列賽落後來到勇士隊主場，力拚將戰局帶回沙加緬度。勇士本季主場33勝8敗，堪稱是「地獄主場」，但國王隊拒絕在客場倒下。

「板凳暴徒」蒙克（Malik Monk）帶頭轟下全隊最高28分，外加7籃板4助攻；帶傷上陣的福克斯（De'Aaron Fox）揮別上一場糟糕手感，貢獻26分11助攻4籃板3抄截，兩人聯手克服沙波尼斯的犯規麻煩，率領國王以118比99痛宰勇士，將戰局逼進搶七大戰。

在取得2：0領先後，國王連輸三場落入被聽牌的絕境。但在眾志成城的發揮下，艱難地在勇士主場踢館成功強勢續命，下一戰將回到沙加緬度主場進行搶七生死戰。第7場生死戰將在美東時間周日下午3點30分進行。

3連勝的勇士延續前兩場比賽的贏球陣容，持續讓波爾（Jordan Poole）擔任先發、格林（Draymond Green）板凳上場的輪替。開場雙方都不復上一場首節的好手感，首節命中率皆不到4成。

勇士雖然以25比23的些微領先進入第二節，但進攻手感也沒有回溫跡象，反觀國王在雙後衛福克斯、蒙克切入頻頻得手的情況下一口氣逆轉比分，並且逐漸將差距拉開，半場打完已經有著7分領先優勢。

來到第三節，勇士依然難以限制住國王後場的發威，福克斯及蒙克兩個人的進球數佔了球隊超過一半，助國王打完三節仍持續以90：80佔有優勢；柯瑞（Stephen Curry）在第四節初雖然站出來獨拿11分，但國王後衛群穩健出擊依舊保持10分上下的領先。

第四節中段，系列賽狀況不佳的赫爾特（Kevin Huerter）更扮演關鍵功臣，連續兩顆三分球將比數拉開至16分差，也就此為比賽定調。在蒙克上籃得手後，國王已經領先達19分，讓勇士主場關門的希望完全破滅。

柯瑞21投僅9中，得到29分5助攻4籃板2抄截，出現5次失誤；湯普森（Klay Thompson）20投8中，拿到22分，兩人進攻狀態都不甚理想；波爾（Jordan Poole）則是狀態更糟糕，11投2中僅拿到7分1助攻1籃板。

魯尼（Kevon Looney）持續捍衛禁區，獲得7分13籃板2抄截。維金斯（Andrew Wiggins）13投5中得到13分7籃板2抄截2阻攻，格林（Draymond Green）4分10助攻4籃板2阻攻。

來源：The Asylum

勇士 柯瑞 國王隊

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