NBA／綠衫軍「雙J連線」各飆逾30分 超越喬丹、皮朋

塞爾蒂克隊泰托姆（右）與布朗（左）再度各得30分以上，是本次系列賽第二次。（路透）

塞爾蒂克隊27日在與老鷹隊的系列賽第6戰，靠著「雙J連線」泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）分別攻下30分、14籃板以及32分，以128：120淘汰老鷹隊，過去7年6度挺進到第二輪。而泰托姆與布朗生涯至今合計24場同場飆30分以上的賽事，「綠衫軍」拿下了其中23勝，超越了昔日公牛隊喬丹 （Michael Jordan）與皮朋（Scottie Pippen），創雙人組合最高勝率。

Jaylen Brown and Jayson Tatum go to WORK in the @celtics Game 6 win 🔥



Brown: 32 PTS, 6-8 3PM

Tatum: 30 PTS, 14 REB, 7 AST



Boston closes out the series, will face the 76ers in Round 2. pic.twitter.com/eQx8RSExlw — NBA (@NBA) 2023年4月28日

來源：推特

NBA球星抱隊風潮在過去幾年逐漸消散後，不少球隊都回到以雙人組合為核心的方式來打造球隊，其中塞爾蒂克25歲的泰托姆與26歲的布朗，更是少數由自家一路栽培起來的球星組合。

在與老鷹的晉級關鍵戰中，泰托姆與布朗在比賽最後階段挺身而出，幫助前三節打完還落後的球隊最終逆轉勝出，兩人也成為塞爾蒂克隊史除了傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）、麥克海爾（Kevin McHale）外，第二對在同一系列賽有兩次以上單場共同拿下30分以上的雙人組合。

對於自己與泰托姆的組合接連創下與喬丹、柏德等傳奇名將齊名的紀錄，布朗賽後也直言，帶領球隊取勝就是兩人的責任，「關鍵時刻我們必須站出來，把球隊扛在肩膀上，確保我們用正確的方式打球。不過勝利有很多種方式，今天只是我和泰托姆跳了出來，明天有可能會是其他人。」