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NBA／與NIKE簽終生約成史上第3人 杜蘭特：美夢成真

聯合新聞網／即時報導
知名運動品牌NIKE宣布與杜蘭特簽下終生代言合約。(路透)
知名運動品牌NIKE宣布與杜蘭特簽下終生代言合約。(路透)

「死神」杜蘭特（Kevin Durant）剛率領太陽隊晉級西區準決賽，不只場上得意，場下也傳來好消息。

今天杜蘭特與知名運動品牌NIKE共同宣布，彼此將簽下終生合約，這也讓他成為繼詹姆斯（LeBron James）及喬丹（Michael Jordan）後，第3位與NIKE簽下終生約的NBA球員。

杜蘭特與NIKE的合作關係可以追溯到2007年，在這段期間一共推出了15款個人球鞋，而第16款也預計在近期內推出。

這筆終生合約雖然沒有公布金額，但據過去NIKE與詹姆斯簽下的價碼，合約總值有望上看10億元，合約中除了個人球鞋及配備，也包括了與社區籃球、慈善團體的合作。

「這意義重大」，杜蘭特在太陽隊團練時受訪說道，第一次與NIKE簽合約時，作夢也沒想到雙方合作關係竟然會走得這麼遠，「感覺像是美夢成真，從開始打籃球後這便一直是我的努力方向，能與這樣的公司合作是件幸運的事，很期待看到我們未來能做什麼。」

NIKE全球體育行銷執行副總裁史拉瑟（John Slusher）也提到，杜蘭特作為世界上最佳籃球員的一份子，過去16年來一直是NIKE的重要夥伴，期待和杜蘭特能繼續為下一代籃球員服務。

NIKE 喬丹 NBA

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