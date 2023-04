MLB／女記者爭訪洋基賈吉 罵同行「婊子」ESPN決定開除

ESPN知名女記者李維拉(Marly Rivera)上周在試圖採訪賈吉(Aaron Judge)的過程中,情緒失控對同行爆粗口,事後遭ESPN解雇,事發影片則在今天被TMZ曝光,引發球迷討論。

根據紐約郵報報導,上周三李維拉和賈吉已事先約好採訪,當時賈吉先幫小球迷簽名,另一位女記者蓋特(Ivón Gaete)卻走近賈吉,試圖先採訪,因此兩人發生口角。然而賈吉雖淡定幫小球員簽名,但他看到兩位女記者之間的爭執,最後他決定簽名完之後都不接受任何人的採訪,兩位記者也只能摸摸鼻子離開。

兩人用西班牙語互嗆,賈吉在一旁專心幫小朋友簽名。李維拉突然飆罵蓋特「該死的婊子」(f–king c–t),蓋特驚訝地睜大雙眼,其他小朋友也都看在眼裡,隨後李維拉對賈吉說,「我不是在說你。」

儘管李維拉事後向對方道歉,但對方不接受,李維拉最終遭ESPN解雇。值得一提的是,蓋特的老公是大聯盟宣傳部副主席布蘭德爾(John Blundell),李維拉也認為這是自己被解雇的原因。

