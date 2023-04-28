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NBA／自信尼克能擋下熱火 名嘴：巴特勒會在紐約倒下

聯合新聞網／ 即時報導
巴特勒主宰首輪系列賽，幾乎是隻手摧毀東區龍頭公鹿。（美聯社）
巴特勒主宰首輪系列賽，幾乎是隻手摧毀東區龍頭公鹿。（美聯社）

熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）日前帶領球隊上演「老八傳奇」，擊敗第一種子公鹿隊晉級第二輪，並將對上尼克隊。作為「大蘋果」的頭號粉絲，名嘴史密斯（Stephen Smith）在節目上表示，尼克有能力阻止巴特勒。

巴特勒在首輪賽事開啟「季後賽模式」，在五場比賽中繳出堪稱史詩級表現，除了帳面上恐怖的場均37.6分、6.0籃板、4.8助攻，在關鍵時刻屢屢上演的「神仙球」，也是球隊在少了主力得分手赫洛（Tyler Herro）還能以4：1擊敗上位球隊的原因。

對於這樣的表現，史密斯大方承認巴特勒的能力，「他在季後賽就是巨星，是個戰士、獵犬，他不僅僅是像一般人一樣，只是嘗試想要贏，他想來到麥迪遜廣場花園（Madison SquareGarden），毀掉紐約客的一切。這是他的願望、他的精神，我們必須阻止他。」

不過，史密斯也認為，尼克已經針對巴特勒做好萬全準備，「雖然有害怕他的理由，但這只會提升擊倒他必要的專注度、韌性，他會在這個系列賽倒下。花園是個不一樣的地方，紐約會獲得勝利，因為他們尊敬並害怕巴特勒，所以會用公鹿沒做到的方式，把重點放在他身上。」

尼克熱火的首場交鋒，將於周日在麥迪遜廣場花園舉行，屆時就能檢視史密斯的自信是否為空穴來風。

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