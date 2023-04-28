NBA／巴特勒空中接力扳平 熱火上演「老八傳奇」

布特勒（左）飆分，率熱火上演「老八傳奇」。（美聯社）

東區龍頭公鹿隊意外陷入1：3落後，26日在無路可退的情況下回到主場，末節再度崩盤。巴特勒（Jimmy Butler）空中接力將比賽帶進延長賽，沒想到延長賽最後時刻，公鹿後衛艾倫（Grayson Allen）未注意計時器，教練也沒喊暫停，最終來不及出手，以126：128落敗。熱火成功以4：1上演史上第6次「老八傳奇」，挺進第二輪將對決尼克隊。巴特勒全場攻進42分，成為隊史最多次得分破40分的球員。

熱火首節中段打出17：4的攻勢，不過公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）挺身而出，單節獨得17分，讓公鹿首節打完只落後3分。次節公鹿換上替補陣容反倒打出11：2的攻勢超前比分，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本節雖獲10次罰球，但僅命中4球，不過公鹿仍以69：63結束上半場。

第三節前段熱火一度超前，但突然陷入一陣得分荒，5分多鐘內僅得2分，公鹿也順勢將分差拉開到雙位數。米道頓本節末段又連飆兩顆三分球，領先擴大到16分。

末節公鹿重現前場惡夢，進攻再度大當機，巴特勒（Jimmy Butler）又化身戰神連得8分，雙方戰成113：113平手。公鹿先靠罰球得到2分，巴特勒回過頭來出手未進，熱火使出犯規戰術，哈勒戴（Jrue Holiday）2罰全中。公鹿靠罰球領先2分，熱火最後一擊設計高難度空中接力，巴特勒不負眾望再度命中，進入延長賽。

公鹿以1：4意外敗給熱火隊，總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）成為了千夫所指的頭號戰犯——數度錯過最佳暫停時機、連連調度失誤，導致連兩場在領先10分以上的情況下被熱火隊逆轉。布丹霍澤在賽後受訪時被問到為何不喊暫停，他也坦承是自己失職。