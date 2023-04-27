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NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強

聯合新聞網／ 即時報導
目前的快艇尚未打出外界預期成績。(Getty Images)
目前的快艇尚未打出外界預期成績。(Getty Images)

在結束了又一個令人失望的賽季後，外界紛紛質疑，快艇隊是否還會圍繞雙前鋒雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）建隊，但總管法蘭克（Lawrence Frank）日前跳出來承諾，兩人將繼續留在隊上。

2019年，快艇於休賽季放手一搏，用亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和數枚選秀籤從雷霆隊交易來喬治，再將自由球員雷納德網羅進陣中，瞬間成為奪冠熱門。不過，這幾年，由於傷病等問題，快艇並未如預期般獲得冠軍，本季又在雙星受傷下遭太陽隊以4：1淘汰。

由於已合作近5季，卻屢因相同問題鎩羽而歸，導致粉絲對這組人馬的適性打上問號。不過，根據《ESPN》，法蘭克仍對這支快艇信心十足，「我們並不是為了這一兩年交易來喬治、簽下雷納德。每個賽季，當你擁有這些人時，他們提供你機會，所以最重要的是圍繞他們、增加你的奪冠機會。」

由於頻頻因傷缺陣，導致雷納德成為眾矢之的，但法蘭克也站出來為他說話，「雷納德能提高天花板，當你研究歷年NBA冠軍，隊上都會有聯盟前五的球員。而雷納德已經證明，健康時，他是世界最強的球員；而喬治也入選過八次明星賽，所以我們會繼續圍繞兩人建隊，找尋任何機會增強球隊。」

這個夏天，雷納德和保羅都還不會成為自由球員，因此快艇不須擔心他們的去留，或許會將重點放在是否能帶回衛斯特布魯克（Russell Westbrook）這名重要成員。

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