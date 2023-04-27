NBA／尼克下剋上 藍道扭傷仍淘汰騎士

巴瑞特挹注21分補上藍道傷退火力。（路透）

第二節就傷了球星藍道（Julius Randle），不影響尼克隊晉級旅程，26日在布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特 （RJ Barrett）合力拿44分領軍下一路領先，最終以106：95擊敗騎士隊，成為76人隊後的東區第2支晉級隊伍。

Too tough, Jalen Brunson 😮‍💨



He's got 10 PTS on 4/4 FG so far in Game 5.



📺: NBA TV | NYK Leads 3-1 pic.twitter.com/tr8RJrqdHy — NBA (@NBA) 2023年4月26日

來源：YouTube

藍道是第二節1分17秒時落地踩到對手造成左腳踝扭傷，他之後就退場接受治療，下半場雖回到場邊但已穿上便服，留下出賽16分鐘，13分、4籃板、6助攻數據。藍道上月底面對熱火時也曾扭傷左腳踝，因此缺席5場比賽。

藍道退場時尼克仍以59：49領先，半場維持61：51優勢，第三節在布朗森領軍下持續維持兩位數領先，帶著87：75領先進入決勝節。

騎士第四節在葛蘭德（Darius Garland）連拿7分下打出9：3攻勢，落後縮小到6分，但巴瑞特罰球線上為球隊止血，板凳出發的奎克利（Immanuel Quickley）也追加分數，尼克最終就以106：95結束系列賽，以4勝1敗戰績挺進下一輪。

尼克4強將遭遇龍頭公鹿隊和熱火隊的勝隊。