NBA／布克系列賽神級演出 媲美喬丹

布克首輪表現堪稱完美。（Getty Images）

太陽隊布克（Devin Booker）25日化身超強進攻武器，澆熄快艇 隊想將戰局拖至第六場的希望。總結他在此系列賽的表現，不僅幫助球隊晉級次輪，還讓自己成了比肩喬丹 （Michael Jordan）的存在。

雖然球隊在半場結束時落後九分，布克卻在下半場開端接管戰局，整個第三節用將近百分百的命中率，狂砍比快艇整隊還多的25分，率領太陽在這節豪取50分，讓球隊在第四節末段遭遇亂流的情況下，還是能以136：130淘汰快艇，前往第二輪。

布克則感謝教練團的戰術布置，「教練讓我們處在舒服的位置。我今晚成功找到節奏和感覺，因此一切都變得輕鬆，更重要的是我們贏得一場關鍵勝利。」

事實上，不僅本場比賽，布克整個系列賽發揮堪稱完美。他在這五場比賽以超過60.2%的命中率、85.7%的罰球命中率、46.7%的三分命中率，砍下場均37.2分。根據「OptaSTATS」推特，他是NBA季後賽 歷史上，唯二能在單一系列賽以六成以上命中率、八成以上罰球命中率，場均拿下超過35分的球員，而上一位正是1992年的喬丹，同樣締造於首輪賽事。

布克之所以能有這樣的發揮，除了個人得分能力外，還有一大部分是因為快艇缺少兩名防守悍將喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard），且其他隊員也需分神盯防杜蘭特（Kevin Durant），他也不諱言自己確實獲得更多空檔。不過下輪將面對陣容齊全的金塊隊，或許較難再看到布克輕鬆取分的畫面。

談到接下來的對手金塊，布克直言對方是整季下來最強的球隊之一，「我今年一直關注他們的比賽，我會回去研究他們和灰狼的比賽，這是我生涯第一個從客場開啟的系列賽，我會做好準備。」