NBA／艾倫沒看計時器錯失絕殺 公鹿遭淘汰 熱火上演老八傳奇

巴特勒再當英雄。（美聯社）

東區龍頭公鹿隊意外陷入1勝3負落後，26日在無路可退的情況下回到主場，末節再度崩盤，巴特勒（Jimmy Butler）空中接力將比賽帶進延長，沒想到延長賽最後時刻，公鹿後衛艾倫（Grayson Allen）沒注意計時器，教練也沒喊暫停，最終來不及出手，以126：128落敗。熱火成功以4勝1負上演老八傳奇，挺進第二輪將對決尼克隊。

熱火首節中段打出17：4的攻勢，不過公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）挺身而出，單節獨得17分，讓公鹿首節打完只落後3分。次節公鹿換上替補陣容反倒打出11：2的攻勢超前比分，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本節雖獲10次罰球，但僅命中4球，不過公鹿仍以69：63結束上半場。

第三節前段熱火一度超前，但突然陷入一陣得分荒，5分多鐘內僅得2分，公鹿也順勢將分差拉開到雙位數。米道頓本節末段又連飆兩顆三分球，領先擴大到16分。

末節公鹿重現前場惡夢，進攻再度大當機，巴特勒（Jimmy Butler）又化身戰神連得8分，雙方戰成113：113平手。公鹿先靠罰球得到2分，巴特勒回過頭來出手未進，熱火使出犯規戰術，哈勒戴（Jrue Holiday）2罰全中。

熱火射手文森（Gabe Vincent）立刻命中三分球，熱火老將羅瑞（Kyle Lowry）接著試圖抄球被吹犯規，熱火挑戰成功雙方跳球，哈勒戴掌握球權再度站上罰球線，只命中1球，取得2分領先，剩2.1秒。熱火最後一擊設計高難度空中接力，巴特勒不負眾望再度命中，進入延長賽。

延長賽雖然熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）犯滿，但公鹿卻持續落後，最後關頭落後2分，艾倫似乎忘記時間，掌握球權卻不出手，教練也不喊暫停，最終留下遺憾。