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NBA／灰熊雙星轟64分 莫蘭特隔扣詹皇 退湖人延長戰線

記者曾思儒／綜合報導
莫蘭特26日展現贏球決心，31分10籃板7助攻率灰熊延長戰線。（美聯社）
莫蘭特26日展現贏球決心，31分10籃板7助攻率灰熊延長戰線。（美聯社）

陷入絕境的灰熊隊拒絕放棄，26日第5戰當家球星莫蘭特（Ja Morant）和貝恩（Desmond Bane）同場得分超過30分，莫蘭特第二節更上演「隔扣」湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）畫面，最終助灰熊以116：99留下主場勝利，將戰局延長到第5戰。

灰熊第一節節末在貝恩獨拿7分下打出10：0攻勢，首節打完取得38：24領先。灰熊首節三分球8投4中，反觀湖人8投僅1中，只有戴維斯（Anthony Davis）有進球記錄，前一場延長賽締造「雙20」」的詹姆斯3投都落空。

第二節7分24秒，灰熊莫蘭特想躍過詹姆斯暴扣，球雖沒灌進仍進球且造成詹姆斯犯規，他完成「3分打」後隊友也持續提供火力，4分40秒布魯克斯（Dillon Brooks）飆進外線後灰熊領先已擴大到56：39；湖人暫停後在里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯發揮下回敬8：0攻勢，助隊半場打完將差距縮小到52：61。

貝恩上半場就攻下21分、莫蘭特18分，湖人靠戴維斯18分撐場，詹姆斯上半場9投2中僅拿6分。

湖人第三節在羅素（D'Angelo Russell）連拿8分下追到1分差，4分36秒詹姆斯2罰俱中後湖人也以74：75緊追，但「紫金軍團」接續陷入得分荒，直到1分11秒才有戴維斯再得分，讓灰熊在莫蘭特領軍下打出一波19：2瘋狂攻勢，三節打完領先再擴大到94：76。

湖人第四節雖有戴維斯和里夫斯貢獻分數，但詹姆斯進攻熄火，最終灰熊就以17分差距收下勝利，系列賽追成2比3。

莫蘭特26日繳出31分、10籃板、7助攻，三分球9投4中的貝恩33分、10籃板、5助攻，湖人以戴維斯31分、19籃板最佳，詹姆斯雖有15分、10籃板、5助攻但17投僅中5。

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