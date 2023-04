NBA／布克飆分秀寫聯盟新紀錄 還刷新3項太陽隊史

太陽隊布克(Devin Booker)25日面對快艇 砍下平個人季後賽 生涯新高的砍下47分,外帶10助攻8籃板,率太陽挺進季後賽次輪,將對決金塊隊,布克也改寫多項季後賽記錄。

布克成為聯盟歷史首位在季後賽關門戰,至少拿到40分10助攻的球員。值得一提的是,太陽2021年季後賽首輪第6戰淘汰湖人 隊,布克當時同樣砍下47分。

他和杜蘭特(Kevin Durant)季後賽連5戰都至少攻進25分,追平布萊恩(Kobe Bryant)和歐尼爾(Shaquille O'Neal)寫下的連續場次紀錄,並列史上第1。

這是布克季後賽生涯第二度單場40分10助攻,太陽隊史首見。他季後賽第17度拿下30分以上、第6度40分以上,都打破巴克利(Charles Barkley)保持的隊史紀錄。

Devin Booker is the 1st player in NBA history with at least 45 points and 10 assists in a series-clinching win. pic.twitter.com/Rvsw0TlrDR