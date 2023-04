NBA／布克開無雙狂轟47分淘汰快艇 太陽晉級第二輪

太陽球星布克(Devin Booker)第三節進入無雙模式,單節狂轟25分率隊取得15分領先。不過快艇 面對輸球就必須回家的比賽,末節三分球大爆發,把比賽打回一波球權的差距,最後關頭又接連失誤葬送贏球機會,終場太陽以136:130擊沉快艇,順利挺進西區第二輪,將對決稍早也晉級的金塊隊。

太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)上半場高效率砍下18分,布克也有16分進帳,但快艇上半場展現拚勁,搶下10顆進攻籃板,第二節轟進40分,半場打完以70:61領先。

第三節太陽從鞏固防守籃板做起,比分也逐漸逼近。布克本節中段開啟無雙模式,單節11投10中狂砍25分,杜蘭特(Kevin Durant)也有13分進帳,聯手率太陽打出50:24的攻勢,取得15分領先。

Devin Booker (41 PTS) just went OFF in Q3.



25 PTS (10-11 FG, 3-4 3PM) 🔥



He's in #PLAYOFFMODE on TNT ‼️ pic.twitter.com/OIiXSMnDO9