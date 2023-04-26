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NBA／楊恩1.8秒3分球絕殺 老鷹逼出第6戰

記者曾思儒／綜合報導
楊恩包辦老鷹隊最後14分，包括最後1.8秒的致勝球，擊敗塞爾蒂克逼出第六戰。（Getty Images）
楊恩包辦老鷹隊最後14分，包括最後1.8秒的致勝球，擊敗塞爾蒂克逼出第六戰。（Getty Images）

塞爾蒂克帶著10分領先進入決勝節，眼看能在主場「關門」成功，老鷹卻靠楊恩（Trae Young）隻手遮天續命，他一人包辦全隊最後14分，包括最後1.8秒的致勝「logo shot」，硬是率隊以119：117逆轉，系列賽追到2：3，讓戰局延長到第6戰。

來源：推特

戴著黑色面具迎接季後賽的塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）前一戰轟下31分助隊「聽牌」，25日回到主場繼續飆分，助隊取得半場66：58領先，三節打完差距再擴大到92：82。

第四節老鷹完全看楊恩發揮，他最後兩分多鐘在不到40秒內的連兩波攻勢都飆進三分球，助隊打出15：2猛攻，比數扳平成111：111；塞爾蒂克2分18秒靠威廉斯（Robert Williams III）搶下進攻籃板補進超前球，但楊恩1分39秒上罰球線助隊再1分超前。

25.6秒威廉斯再扮演關鍵角色，他在球隊跳球後快攻灌籃助隊115：114分先，但15.8秒史馬特（Marcus Smart）犯規讓楊恩再上罰球線，他2罰把握後，塞爾蒂克懷特（Derrick White）2罰也破網，最後7.3秒老鷹握有最後一擊。

老鷹球仍交到楊恩手上，他運球後直接在弧頂三分線後一大步出手，致勝球在1.8秒破網，加上塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）絕殺機會失守，讓老鷹戲劇逆轉帶走勝利。

楊恩轟下全場最高38分，包括13投5中的三分球，隊友柯林斯（John Collins）贊助22分；塞爾蒂克以布朗35分最佳，泰托姆雖有19分但22投僅8中。

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