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NBA／38歲詹姆斯 創聯盟最年長「雙20」紀錄

記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯打出雙20表現，助隊取勝。（歐新社）
詹姆斯打出雙20表現，助隊取勝。（歐新社）

正規賽最後0.8秒攻進追平球，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）助隊將戰局逼到延長賽，加時5分鐘他再攻下4分，全場貢獻22分、20籃板，成為NBA史上年紀最大的「雙20」締造者，紀錄夜率湖人以117：111擊敗灰熊隊，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

來源：推特

24日是詹姆斯生涯第270場季後賽，20籃板寫下他個人季後賽生涯新高，還有7助攻和2阻攻；詹姆斯的數據也讓他成為2004年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，隊史首位季後賽「雙20」成員。

湖人隊史有5位在季後賽繳出雙20的球員，前4位是張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、貝勒（Elgin Baylor）及歐尼爾。

詹姆斯也超越1973年的張伯倫，成為季後賽史上最年長拿下雙20的球員。另外他也是季後賽史上最年長，至少拿下15分15籃板5助攻的球員。

以38歲又115天的高齡完成紀錄，出賽45分鐘的詹姆斯說，自己一直如此，不論球隊需要什麼元素邁向成功，個人總是在攻守兩端盡可能有最好表現，「這就是今晚我的心態，我也可以完成幾次進球，幫助球隊成功。

 不只進攻端的發揮，詹姆斯2次阻攻也十分關鍵，在聯盟20個球季的他表示，一直試著將身體狀態維持在最佳狀態上場，「這些是我熱愛的時刻，我喜歡季後賽，我喜歡和隊友一起上場，給他們前所未有的體驗，這對我來說是很酷的事情。」

季後賽 湖人 NBA

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