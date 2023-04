NBA／不老怪物傳說 38歲詹姆斯生涯首度演出「雙20」

詹姆斯(LeBron James)24日拿下22分20籃板7助攻,籃板數創個人生涯新高,同時是20年NBA 生涯首度上演「雙20」。

詹姆斯成為湖人 隊史第五位在季後賽 繳出雙20的球員,前4位是張伯倫(Wilt Chamberlain)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、貝勒(Elgin Baylor)及歐尼爾(Shaquille O'Neal)。

LEBRON JAMES EMBODIES #PLAYOFFMODE 22 PTS 20 REB 7 AST 2 BLK @Lakers lead the series 3-1 after winning Game 4... Game 5 is Wednesday, 7:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/jJ9C9Snt6U

38歲的詹姆斯也超越1973年的張伯倫,成為季後賽史上最年長拿下雙20的球員。另外他也是季後賽史上最年長,至少拿下15分15籃板5助攻的球員。

灰熊前鋒布魯克斯(Dillon Brooks)先前曾嗆詹姆斯,得到40分才能贏得他的尊重。歐尼爾賽後盛讚詹姆斯,還順便調侃布魯克斯,「20+20=40」。

"Dillon Brooks said he doesn't respect anybody until they get 40. 20 & 20 is 40." @SHAQ on @KingJames 20-20 performance in Game 4 pic.twitter.com/UTbl27qI0Z