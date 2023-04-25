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NBA／不老怪物傳說 38歲詹姆斯生涯首度演出「雙20」

體育新聞組／即時報導
詹姆斯持續不老傳說。（歐新社）
詹姆斯持續不老傳說。（歐新社）

詹姆斯（LeBron James）24日拿下22分20籃板7助攻，籃板數創個人生涯新高，同時是20年NBA生涯首度上演「雙20」。

詹姆斯成為湖人隊史第五位在季後賽繳出雙20的球員，前4位是張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、貝勒（Elgin Baylor）及歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

38歲的詹姆斯也超越1973年的張伯倫，成為季後賽史上最年長拿下雙20的球員。另外他也是季後賽史上最年長，至少拿下15分15籃板5助攻的球員。

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）先前曾嗆詹姆斯，得到40分才能贏得他的尊重。歐尼爾賽後盛讚詹姆斯，還順便調侃布魯克斯，「20+20=40」。

季後賽 湖人 NBA

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