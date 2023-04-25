NBA／不老怪物傳說 38歲詹姆斯生涯首度演出「雙20」

詹姆斯持續不老傳說。（歐新社）

詹姆斯（LeBron James）24日拿下22分20籃板7助攻，籃板數創個人生涯新高，同時是20年NBA 生涯首度上演「雙20」。

詹姆斯成為湖人 隊史第五位在季後賽 繳出雙20的球員，前4位是張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、貝勒（Elgin Baylor）及歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

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22 PTS

20 REB

7 AST

2 BLK@Lakers lead the series 3-1 after winning Game 4... Game 5 is Wednesday, 7:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/jJ9C9Snt6U — NBA (@NBA) April 25, 2023

38歲的詹姆斯也超越1973年的張伯倫，成為季後賽史上最年長拿下雙20的球員。另外他也是季後賽史上最年長，至少拿下15分15籃板5助攻的球員。

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）先前曾嗆詹姆斯，得到40分才能贏得他的尊重。歐尼爾賽後盛讚詹姆斯，還順便調侃布魯克斯，「20+20=40」。