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NBA／約柯奇罰球失手 灰狼逃過橫掃

記者蔡佳霖／綜合報導
愛德華（右）延長賽命中關鍵三分球避免灰狼遭橫掃。（Getty Images）
愛德華（右）延長賽命中關鍵三分球避免灰狼遭橫掃。（Getty Images）

不想被橫掃提前放暑假的灰狼，在23日第4戰的第四節結束前剩下2分52秒還握有12分領先，沒想到隨後球隊頻頻出現亂流，反而被波特（Michael Porter Jr.）和約柯奇（Nikola Jokic）殺出一波11：0的攻勢，追到僅有1分差，甚至還讓後者在關鍵時刻站上罰球線。

但灰狼顯然命還不該絕，約柯奇兩罰僅一中，失去贏球契機，灰狼也沒把握最後一擊機會，雙方進入延長賽。灰狼延長賽之初靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）連續三分球，再次取得7分領先優勢。

來源：推特

眼看要分出勝負，不願認輸的金塊又一次在約柯奇和穆雷聯手打出6：0的情況下，又追到1分差；愛德華（Anthony Edwards）此時挺身而出，在剩下11秒時砍進重要三分球，直接穩定軍心。最終，灰狼以114：108擊敗金塊，將戰線延續到第5戰。

前兩戰一共轟進77分創隊史紀錄的愛德華，23日包含致勝三分球在內，繳出34分6籃板5助攻3阻攻2抄截的全方位成績，手感可謂相當火燙。

老將康利（Mike Conley）獲得19分8助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）17分11籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）14分15籃板2阻攻，安德森（Kyle Anderson）11分6籃板5助攻2抄截。

約柯奇全場26投15中包括5記三分球，狂砍43分11籃板6助攻2抄截，追平個人季後賽最高得分紀錄；然而他23日罰球12罰8中，錯失重要一球，無緣帶領金塊直接橫掃對手。

穆雷（Jamal Murray）得到19分7籃板5助攻，波特15分5籃板2助攻2阻攻，葛登（Aaron Gordon）14分7籃板3助攻。

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