我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池

曼哈頓華埠格蘭街地鐵站翻新 地面乾淨、老鼠不見了 華人驚喜

NBA／季後賽22歲前5次破30分 愛德華史上僅次詹姆斯

記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華再創隊史罕見數據紀錄。(Getty Images)
愛德華再創隊史罕見數據紀錄。(Getty Images)

23日第四節正規時間結束前準備執行最後一擊的愛德華（Anthony Edwards），最後球還沒有出手就被對手封掉，不過延長賽剩下11秒時，愛德華正一次沒讓機會溜走，而是轟禁一記石破天驚的三分球，幫助灰狼拿下系列賽首勝，避免了被金塊橫掃的命運。值得一提的是，灰狼隊史進季後賽還沒有被對手橫掃過。

延續前兩戰一共飆進77分的火燙手感，愛德華此役全場27投12中，包括5記三分球在內，繳出34分6籃板5助攻3阻攻2抄截的全方位成績。

根據統計，愛德華成為史上第2位在季後賽至少拿到30分5籃板5助攻2抄截2阻攻且命中5顆三分球的的球員，前一位是哈登（James Harden）。

此外，未滿22歲的愛德華在季後賽生涯已經累積5次破30分的紀錄，超越布萊恩（Kobe Bryant），在所有具備條件球員中，僅次於詹姆斯（LeBron James）的8次。

「我昨天去唐斯（Karl-Anthony Towns）的房間聊聊，所以我知道他今天會充滿能量，他對於約柯奇的防守很不錯；亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、康利（Mike Conley）也都在延長賽投進關鍵球；戈貝爾（Rudy Gobert）同樣也非常出色。」愛德華說。

即使陷入絕境，愛德華一直都保持著高昂的自信。「我們之後丹佛見，而且我們還是會回來這裡。」

季後賽

上一則

NBA／挑戰失敗導致勇士沒暫停 柯爾：我該提醒球員

下一則

NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

延伸閱讀

NBA／愛德華致勝三分球灰狼續命 約柯奇錯失罰球無緣橫掃

NBA／愛德華致勝三分球灰狼續命 約柯奇錯失罰球無緣橫掃
NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在 馬斯克主動幫忙埋單

NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在 馬斯克主動幫忙埋單
NBA／詹姆斯不理布魯克斯挑釁 八村壘：他們總愛說不停

NBA／詹姆斯不理布魯克斯挑釁 八村壘：他們總愛說不停
BLACKPINK爆哭後登美國當紅節目 大牌主持人也淪陷

BLACKPINK爆哭後登美國當紅節目 大牌主持人也淪陷

熱門新聞

梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣
藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及