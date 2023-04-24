布朗森強攻29分 尼克打退騎士 季後賽晉級次輪聽牌

尼克23日在季後賽首輪靠布朗森攻下29分的帶領，擊退克里夫蘭騎士，在系列賽以3比1聽牌。Getty Images

紐約尼克隊23日在季後賽 首輪靠布朗森攻下29分的帶領，以102：93擊退克里夫蘭騎士，在系列賽以3勝1負「聽牌」，尼克接下來只要在剩下的3場比賽再拿1勝，即可自2013年以來首度闖進東區季後賽次輪。

布朗森（Jalen Brunson）此役投進5記三分球，另有6籃板、6助攻的成績。

系列賽第3戰以99：79大勝的尼克，次節一度領先多達15分，看似將再度輕鬆贏球。但上半場打完尼克只領先9分，加上騎士第3節打出單節26：19的反撲，讓尼克3節結束後只剩兩分領先。好在尼克第4節強勢反彈，為這場競爭激烈的比賽畫下句點。

尼克全隊4人得分達兩位數，除布朗森攻下全場最高29分外，巴瑞特 （R.J. Barrett）也挹注了26分，哈特（Josh Hart）貢獻了19分，羅賓森（Mitchell Robinson）有12分、11籃板的雙十成績。

兩隊接下來將於26日在騎士主場進行系列賽第5戰，尼克最快可於當天晉級。若尼克順利闖過首輪，次輪將面對密爾瓦基公鹿與邁阿密熱火系列賽的勝方，目前熱火以2比勝1負握有領先。

賈蘭德（Darius Garland）攻下騎士全隊最高的23分，並送出10次助攻，艾倫（Jarrett Allen）、勒佛特（Caris LeVert）都拿下14分，莫布里（Evan Mobley）、密契爾（Donovan Mitchell）分別獲得12分、11分，替補的奧斯曼（Cedi Osman）進帳10分。