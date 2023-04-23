NBA／雙探花合攻62分獵下老鷹 塞爾蒂克季後賽首輪聽牌

塞爾蒂克23日在陣中「雙探花」塔特姆、布朗都攻下31分的聯手帶領下，以129：121客場擊敗老鷹。（Getty Images）

NBA 塞爾蒂克23日在陣中「雙探花」塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）都攻下31分的聯手帶領下，以129：121客場擊敗老鷹，在7戰4勝制的季後賽 首輪以3：1「聽牌」。

NBA季後賽首輪，波士頓塞爾蒂克在打完前3戰後，以2：1領先亞特蘭大老鷹。

23日的系列賽第4戰，塞爾蒂克首節在塔特姆、懷特（Derrick White）分別攻下11分、10的聯手帶領下，以35：25領先老鷹10分。

次節史瑪特（Marcus Smart）獨得8分，讓塞爾蒂克在半場打完後將優勢稍微拉大至65：53。

老鷹在下半場開展開反撲，一度在楊恩（Trae Young）連進兩球後，將落後縮小到5分。然而，史瑪特切入上籃得手、塔特姆兩罰俱中，布朗也投進兩分，塞爾蒂克拉出6比0小高潮，以78比67再度將領先拉至兩位數。之後老鷹一陣窮追猛趕，並在鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）砍進一記三分球後，追到只剩3分差距，但史瑪特切入後的灌籃，讓塞爾蒂克打完3節後，以92：87領先。

末節老鷹曾在楊恩飆進三分彈後，將分差壓到剩下4分，但塞爾蒂克靠布洛格登（Malcolm Brogdon）急停跳投命中，加上之後的兩罰中1再將比分拉開，並於布朗的補進後，以108比98再握有兩位數領先，再靠塔特姆投進的三分球將領先擴大到12分。之後老鷹反撲無力，讓塞爾蒂克8分之差帶走勝利。

塞爾蒂克23日搶下勝利，率先「聽牌」後，將於台灣時間26日回到主場打系列賽第5戰，最快可於當天晉級。

塔特姆此役攻下塞爾蒂克全隊最高的31分，並有7籃板、4助攻、3阻攻的表現，布朗三分球4投3中，同樣也攻下31分，史瑪特、懷特分獲19分、18分，板凳出發的布洛格登、威廉 斯三世（Robert Williams III）也分別貢獻了14分、13分，霍福德（Al Horford）雖完全沒有拿下分數，但抓下11個籃板。

老鷹的楊恩除拿下全場最高35分，還送出15次助攻，韓特（De'Andre Hunter）、莫瑞（Dejounte Murray）分別貢獻了27分、23分，卡佩拉（Clint Capela）則有10分進帳。