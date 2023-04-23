我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研判經濟衰退 股市投資人注意2大早期指標

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

NBA／格林自請板凳出發 勇士浪花3兄弟合飆80分

記者曾思儒／即時報導
格林（左）回歸，和柯瑞（右）、湯普森合飆80分。(Getty Images)
格林（左）回歸，和柯瑞（右）、湯普森合飆80分。(Getty Images)

NBA衛冕軍勇士隊23日迎接前一場被禁賽的格林（Draymond Green）回歸，他主動建議教練柯爾（Steve Kerr）讓他以替補身分上場，繼續先發的波爾（Jordan Poole）也有亮眼演出，他和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）合飆80分，加上巴恩斯（Harrison Barnes）錯過「絕殺」一擊，讓勇士驚險以126：125收下勝利，連系列賽扳平成2：2。

格林季後賽已經連續先發132場比賽，前一次板凳上場已經是2014年；他因第2戰踩沙波尼斯（Domantas Sabonis）遭聯盟禁賽一場，缺陣的第3戰勇士外線大爆發射下國王，讓他建議柯爾維持勝利模式的先發陣容。

「我很相信影片，如果沒什麼被打斷，就不需要去修正。」格林說。

繼續先發的波爾，23日投進2記三分球在內的22分，柯瑞三分球11投5中攻下32分，湯普森三分球9投4中拿26分，「浪花三兄弟」同場都有20分以上的演出。

國王仍是福克斯（De'Aaron Fox）領軍，他轟下全場最高38分，最後28.7秒飆進三分球後更率國王追到125：126；柯瑞接續失守，國王最後一擊仍到福克斯手中，他在柯瑞和格林防守下將球傳給大空間檔的巴恩斯，但巴恩斯「絕殺」機會失手，讓勇士驚險守下主場勝利。

巴恩斯坦言自己有絕佳機會，「福克斯相信我來執行這一擊，打到了籃框後援。」但他仍強調對球隊抱持信心，且關鍵第5戰將回到沙加緬度，球隊擁有主場優勢。

勇士 柯瑞 季後賽

上一則

NBA／布朗森強攻29分 尼克退騎士季後賽首輪聽牌

下一則

MLB／大谷翔平第5轟出爐 天使連3打席全壘打險勝皇家

延伸閱讀

NBA／勇士1分險勝國王 柯瑞稱讚維金斯防守

NBA／勇士1分險勝國王 柯瑞稱讚維金斯防守
NBA／不甩聯盟禁賽處分 勇士格林反嗆：那坨屎不管用

NBA／不甩聯盟禁賽處分 勇士格林反嗆：那坨屎不管用
NBA／柯瑞36分 魯尼頂格林缺口 率勇士取勝

NBA／柯瑞36分 魯尼頂格林缺口 率勇士取勝
NBA／魯尼頂缺口 勇士扳回一城 柯瑞：等格林回來扳平

NBA／魯尼頂缺口 勇士扳回一城 柯瑞：等格林回來扳平

熱門新聞

梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

李多慧搶成員鋒頭？啦啦隊友曝她私下行徑

2023-04-20 11:27

超人氣

更多 >
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點