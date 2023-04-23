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NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄

中央社／洛杉磯22日綜合外電報導
八村壘首節替補上陣表現優異。(美聯社)
八村壘首節替補上陣表現優異。(美聯社)

NBA湖人22日在比賽首節就以35比9的猛攻灌爆灰熊並一路領先，最終在戴維斯31分17籃板「雙十」成績帶領下，成功擋住對手末節反撲，以111：101獲勝，在季後賽首輪2比1領先。

美國職籃NBA曼菲斯灰熊與洛杉磯湖人在季後賽首輪的交手，雙方在灰熊主場進行的前兩戰打完後，以1比1戰成平手，兩隊22日改到湖人主場打第3戰。

這場比賽開打後，作客的灰熊水土不服，表現荒腔走板，單節三分球13投僅1中，命中率不到1成，一共25次出手也才命中3球，整體投籃命中率只有1成2，僅拿下個位數的9分，這讓湖人首節輕鬆以35比9大幅領先。

體育電視頻道ESPN表示，兩隊首節分差達26分，追平了NBA季後賽史上第1節打完分差最大的紀錄。

此役湖人的戴維斯有31分、17籃板的雙十成績，並有2助攻、2抄截、3阻攻的表現，詹姆斯（LeBron James）貢獻了25分、9籃板，羅素、芮維斯（Austin Reaves）分別拿下17分、13分，板凳出發的八村壘（Rui Hachimura）包括三分球兩投全進在內，10次出手命中6球，一共拿下16分。

灰熊的莫蘭特轟下全場最高45分，並送出13次助攻、抓下9個籃板，有準大三元的亮眼演出，貝恩、傑克森（Jaren Jackson Jr.）分別進帳18分、13分，只拿6分的提爾曼（Xavier Tillman）搶下12個籃板。

湖人 季後賽 NBA

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