NBA／3球隊同進季後賽 湖人主場好忙5天改裝5次

快艇主場2小時變湖人主場。(取材自微博)

NBA洛杉磯湖人 23日在主場「Crypto.com Arena」擊敗曼菲斯灰熊，系列賽取得2比1領先。而從上週4起湖人主場就「很忙」，因為球場必須在5天內變裝5次。

「Crypto.com Arena」從2021年12月25日起，取得洛杉磯主場長達20年的冠名權，而湖人目前仍和洛杉磯快艇 共用主場，這2隊今年都打進季後賽，加上冰球（NHL）的洛杉磯國王，一共3支球隊季後賽要在「Crypto.com Arena」登場。

根據美國資深記者波普里亞諾（Joe Pompliano）在推特上指出，從美國當地時間上週4開始，「Crypto.com Arena」在5天內「變裝」5次，首先是週4的快艇主場、週5是NHL的洛杉磯國王主場。

周六更加忙碌，下午3時30分同一場地先改裝成快艇主場迎戰太陽，比賽結束後，接著當地晚間7時再改裝成湖人主場迎戰灰熊，而接下來又將換成NHL洛杉磯國王的比賽場地。

根據統計，光是同一場地從快艇換成湖人，就需要至少60名工作人員，耗時2小時才能完成。若換成冰球的洛杉磯國王主場，就需要更多時間。

洛杉磯湖人過往主場稱為史泰博中心，但從2021年與新加坡的加密貨幣平台Crypto.com敲定20年冠名權合約，據傳價碼7億美元，這座場館可容納觀眾2萬人。