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NBA／灰熊首節陷天坑 莫蘭特45分難擋湖人雙星合體搶勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人雙巨頭聯手攻下56分。(美聯社)
湖人雙巨頭聯手攻下56分。(美聯社)

先前手傷缺席的莫蘭特（Ja Morant）22日趕到第3戰回歸，雖然狂轟生涯季後賽次高45分，但擁有他的灰熊卻難以複製前一場對戰湖人的勝利場景，反而首節就被湖人轟出35：9的巨大比分差距，追平聯盟季後賽首節最大分差紀錄。

一開始就挖了超級天坑的灰熊，儘管後面三節試圖追趕，一度從落後29分追到11分差，但由於前面累積足夠資產，湖人依然穩住局面，也讓灰熊難以繼續再縮小差距，最終紫金軍團以111：101拿下勝利，系列賽2勝1敗再度取得領先優勢。

戴維斯（Anthony Davis）揮別第2戰的陰霾，此役重新展現攻守威力，全場豪取31分17籃板2助攻3阻攻2抄截，其中第三節獨拿15分，是球隊能夠擋住灰熊反撲的關鍵之一；被布魯克斯（Dillon Brooks）打到胯下的詹姆斯（LeBron James）拿到25分9籃板5助攻；首節上場表現優異的八村壘（Rui Hachimura），替補得到16分5籃板。

羅素（D'Angelo Russell）進帳17分7助攻4籃板，里夫斯（Rui Hachimura）獲得13分6籃板；范德比爾特（Jarred Vanderbilt）得分雖掛零，但有3阻攻2抄截的貢獻。

湖人首節迫使灰熊25投僅3中，包括三分球13投1中，本身則是在團隊均衡攻勢下一口氣拉開比分，也讓比賽天秤為之傾斜，整場牢牢掌控住攻防節奏。三節打完仍握有20分領先優勢。

莫蘭特在第四節火力全開，個人狂飆24分，帶動灰熊一陣反撲，在比賽剩下1分24秒時追到9分差；然而時間所剩有限，灰熊的追分也到此為止。

莫蘭特26投13中包括6記三分球，14罰13中，繳出45分13助攻9籃板的準大三元表現，僅次於去年對勇士的單場47分紀錄。不過除了他一支獨秀外，灰熊進攻沒有像前一場多點開花，甚至布魯克斯還因為「襲蛋」吞下2級惡意犯規，遭驅逐出場，也讓球隊又折損一員大將。

貝恩（Desmond Bane）拿到18分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）13分5籃板2抄截，灰熊僅3人得分超過雙位數；前一戰表現優異的提爾曼（Xavier Tillman）獲得6分12籃板2阻攻，瓊斯（Tyus Jones）則是7投0中，0分4籃板3助攻。

湖人 季後賽 勇士

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