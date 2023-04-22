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NBA／杜蘭特、布克合力61分 太陽輕取快艇季後賽聽牌

中央社／洛杉磯22日綜合外電報導
鳳凰城太陽22日在杜蘭特（右）、布克（左）合力拿下61分的聯手帶領下，以112：100客場擊敗洛杉磯快艇。(美聯社)
鳳凰城太陽22日在杜蘭特（右）、布克（左）合力拿下61分的聯手帶領下，以112：100客場擊敗洛杉磯快艇。(美聯社)

NBA鳳凰城太陽22日在杜蘭特、布克合力拿下61分的聯手帶領下，以112比100客場擊敗洛杉磯快艇，在季後賽首輪3比1「聽牌」。

杜蘭特（Kevin Durant）攻下31分外，還抓下11個籃板，並送出6次助攻，布克（Devin Booker）拿下30分、9籃板、7助攻的成績，關鍵時刻爆發的老將保羅（Chris Paul）貢獻了19分，艾頓（DeAndre Ayton）則有15分、13籃板的雙十表現。

本季的季後賽，太陽首戰在主場吞敗，但接下來連拿3勝，當中包括客場2連勝，目前反倒取得「聽牌」優勢，接下來將於26日回到主場作戰，最快可於當天獲得晉級。

在雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）因傷缺陣的情況下，快艇在系列賽扳平戰局的希望落空。

雷納德與喬治雙雙掛起免戰牌後，衛斯布魯克（Russell Westbrook）打出他轉到快艇以來表現最精采的其中一戰，他22日轟下全場最高37分，並有6籃板、4助攻的表現。

除此之外，快艇其他球員表現乏善可陳，鮑爾（Norman Powell）此役拿下14分，替補的曼恩（Terance Mann）繳出13分，高登（Eric Gordon）則有10分進帳。

快艇 季後賽 鮑爾

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