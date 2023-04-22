NBA／楊恩擺脫低迷手感 率老鷹險勝綠衫軍 扳成1比2

楊恩(右)和墨瑞聯手攻下57分。（美聯社）

面對塞爾蒂克的前兩戰，楊恩（Trae Young）一共只拿到40分，合計40投僅14中，投籃命中率35.0%，三分球也是13投3中，可以說是完全被封鎖。

儘管表現受到外界質疑，楊恩仍自信認為不要過度擔心他的發揮，他能夠找回水準。在回到主場的第三戰中，楊恩確實也找回感覺22投12中攻下32分9助攻6籃板，率領老鷹以130比122力退綠衫軍，將系列賽扳成1比2。

歷經例行賽3戰被橫掃以及季後賽 前兩戰，老鷹本季總算是能夠贏塞爾蒂克一場。

Trae Young came up BIG as the @ATLHawks won Game 3!



32 PTS | 9 AST | 2 BLK



Hawks can even the series in Game 4, Sunday, 7pm/et on TNT. pic.twitter.com/1JoaufI958 — NBA (@NBA) April 22, 2023

老鷹過去兩戰平均得到102.5分，遠低於賽季平均118.4分，但此役全隊火力大放送，陣中7人得分超過雙位數，特別是板凳球員，更是聯手轟下49分，即使塞爾蒂克團隊砍進21顆三分球也難以抵擋。

終場前2分32秒，雙方僅有2分差距，苦苦追趕的塞爾蒂克眼看有機會逆襲，但楊恩隨後連投帶罰獨拿9分，墨瑞（Dejounte Murray）也補上一記重要三分球，比分一下子拉開到安全距離，老鷹避免落入3連敗淘汰邊緣。

墨瑞得到25分6籃板5助攻，比伊（Saddiq Bey）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各得到15分，卡佩拉（Clint Capela）10分11籃板。

Dejounte Murray (25 PTS, 6 REB, 5 AST) was excellent in the @ATLHawks critical Game 3 win!



📅 Game 4, Sunday, 7 PM ET, TNT pic.twitter.com/d0oJJvQcwI — NBA (@NBA) April 22, 2023

塞爾蒂克對戰老鷹在進攻端顯然不是問題，3戰平均117.7分，不過此戰防守卻是出現不少漏洞，特別是禁區。前一場賞給老鷹12記麻辣鍋，這場比賽卻是掛零。老鷹禁區得分取得54比40的大幅領先。

泰托姆（Jayson Tatum）得到29分10籃板5助攻2抄截，史馬特（Marcus Smart）24分8助攻3抄截，布朗（Jaylen Brown）15分3抄截，波格登（Malcolm Brogdon）17分5助攻，威廉 斯（Grant Williams）14分。