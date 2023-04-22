NBA／楊恩飆32分退綠衫軍 老鷹扳回一城

系列賽第三戰，老鷹130：122打贏塞爾蒂克扳回一城，楊恩（左）一人獨拿32分。（美聯社）

老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）發功，幫助老鷹拿下今年季後賽 首勝。楊恩21日對戰塞爾蒂克，攻下全場最高32分，其中包含讀秒階段包辦6分，另有9助攻、6籃板，墨瑞（Dejounte Murray）也拿25分，老鷹130：122贏球，避免讓塞爾蒂克提前聽牌。

Trae Young put up 32 points with 9 assists to help Atlanta win Game 3! This tough late-game floater is tonight's X-Factor Moment 👀#HisenseXFactor | @Hisense_USA pic.twitter.com/W65wlh8wp8 — NBA (@NBA) 2023年4月22日

來源：推特

21日比賽，雖然塞爾蒂克上半場交出三分球投25中15、三分命中率高達6成的誇張外線火力，可是老鷹仍靠第二節打出一波20比3猛攻。打完上半場，取得74：67領先，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）半場替老鷹攻下15分，塞爾蒂克則以泰托姆（Jayson Tatum）17分最高，史馬特（Marcus Smart）與波格登（Malcolm Brogdon）各有13分。

儘管老鷹下半場一度領先到10分，塞爾蒂克仍然緊咬比分不放，史馬特最後1分29秒投進三分球，綠衫軍追成121：124，可是楊恩最後45秒拋投得分，接著兩罰俱中，擴大領先到7分，泰托姆雖在最後30秒兩罰中1，楊恩卻在最後26秒又是兩罰俱中帶走勝利。

除了楊恩與墨瑞，波格丹諾維奇與比伊（Saddiq Bey）攜手替補各拿15分，成功提供老鷹所需的板凳火力；塞爾蒂克以泰托姆29分最高，史馬特也拿24分、8助攻，剛獲年度第六人的波格登替補拿下17分。