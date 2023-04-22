我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

NBA／楊恩飆32分退綠衫軍 老鷹扳回一城

體育新聞組／綜合報導
系列賽第三戰，老鷹130：122打贏塞爾蒂克扳回一城，楊恩（左）一人獨拿32分。（美聯社）
系列賽第三戰，老鷹130：122打贏塞爾蒂克扳回一城，楊恩（左）一人獨拿32分。（美聯社）

老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）發功，幫助老鷹拿下今年季後賽首勝。楊恩21日對戰塞爾蒂克，攻下全場最高32分，其中包含讀秒階段包辦6分，另有9助攻、6籃板，墨瑞（Dejounte Murray）也拿25分，老鷹130：122贏球，避免讓塞爾蒂克提前聽牌。

來源：推特

21日比賽，雖然塞爾蒂克上半場交出三分球投25中15、三分命中率高達6成的誇張外線火力，可是老鷹仍靠第二節打出一波20比3猛攻。打完上半場，取得74：67領先，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）半場替老鷹攻下15分，塞爾蒂克則以泰托姆（Jayson Tatum）17分最高，史馬特（Marcus Smart）與波格登（Malcolm Brogdon）各有13分。

儘管老鷹下半場一度領先到10分，塞爾蒂克仍然緊咬比分不放，史馬特最後1分29秒投進三分球，綠衫軍追成121：124，可是楊恩最後45秒拋投得分，接著兩罰俱中，擴大領先到7分，泰托姆雖在最後30秒兩罰中1，楊恩卻在最後26秒又是兩罰俱中帶走勝利。

除了楊恩與墨瑞，波格丹諾維奇與比伊（Saddiq Bey）攜手替補各拿15分，成功提供老鷹所需的板凳火力；塞爾蒂克以泰托姆29分最高，史馬特也拿24分、8助攻，剛獲年度第六人的波格登替補拿下17分。

季後賽

上一則

MLB／小熊捕手「騎上」投手 毀了完全比賽

延伸閱讀

NBA／泰托姆砍29分 綠衫軍捕鷹2連勝

NBA／泰托姆砍29分 綠衫軍捕鷹2連勝
NBA／泰托姆、懷特接棒砍分 塞爾蒂克捕鷹系列賽2連勝

NBA／泰托姆、懷特接棒砍分 塞爾蒂克捕鷹系列賽2連勝
NBA／老鷹多點開花滅熱火 下剋上奪第7種子

NBA／老鷹多點開花滅熱火 下剋上奪第7種子
NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

熱門新聞

摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

2023-04-15 09:40
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母