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NBA／讚布克是球隊恆溫器 威廉斯：杜蘭特是最貴誘餌

記者劉肇育／即時報導
太陽隊布克。(美聯社)
太陽隊布克。(美聯社)

太陽射手布克（Devin Booker）20日在與快艇的系列賽第三場比賽，與快艇鮑威爾（Norman Powell）展開一場激烈的飆分大戰，最終太陽在布克攻下45分下以129：124取得系列賽2：1領先，賽後太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也直言，布克就是球隊進攻端的恆溫器，而攻下28分的杜蘭特（Kevin Durant）則是最貴的誘餌。

快艇與太陽系列賽20日移師洛杉磯舉行，快艇在頭號大將雷納德（Kawhi Leonard）因膝傷缺陣的情況下，由衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與鮑威爾領軍對抗太陽，兩人在20日分別攻下30分、12助攻與42分。

不過太陽20日同樣有兩名球員手感發燙，分別是攻下45分的布克以及拿下28分、6籃板、5助攻的杜蘭特，其中布克在比賽最後42秒完成關鍵三分打，幫助太陽將差距擴大到9分，儘管鮑威爾也回敬一記四分打，但杜蘭特隨後4罰俱中，幫助太陽守住勝利。

而布克在本場比賽後，也加入名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley），成為太陽史上第二位在季後賽兩度以上單場拿下45分的球員，談到自己的火燙手感，布克說：「我超愛這種感覺，這就是我的人生，我從小開始就把生活都奉獻給了籃球。」

太陽總教練威廉斯則表示，布克就是太陽的恆溫器，至於杜蘭特則是最貴的誘餌，「布克整個系列賽表現都很出色，尤其是在第一場比賽打完後，我就告訴他他是球隊的恆溫器，他的表現將決定球隊的火熱程度。但我也必須為杜蘭特抱不平，因為他成為場上最貴的誘餌。」

快艇 威廉 洛杉磯

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