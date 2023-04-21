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NBA／太陽第3節21次罰球 快艇球迷怒喊：裁判爛透了

中央社／記者黎建忠台北21日電
快艇總教練泰隆。（歐新社）
快艇總教練泰隆。（歐新社）

NBA鳳凰城太陽20日作客洛杉磯快艇，以129比124獲勝，系列賽取得2比1領先；其中第3節太陽全隊獲得誇張的21次罰球機會，讓全場球迷都忍不住怒喊：「裁判爛透了。」

太陽在本季例行賽平均每場全隊罰球23.5次，高居全聯盟第4多，不過總教練威廉斯（Monty Williams）卻多次抱怨自己的球隊不受裁判青睞，場上很多犯規都沒吹。

其中在今年3月25日對洛杉磯湖人之戰，威廉斯就曾抱怨湖人全場獲得46次罰球，極度不公平，他也因為這番言論遭到聯盟罰款。

沒想到20日對上快艇，太陽全場同樣獲得46次的罰球機會，反觀快艇僅有25次，讓當初威廉斯的抱怨看來格外諷刺。

其中最誇張的就發生在第3節，雖然太陽單節比數40比34沒有差太多，但太陽單節全場21罰17中，反觀快艇單節僅有4次罰球機會，這樣極大的落差，也讓主場的快艇球迷忍不住怒喊「裁判爛透了（Ref you suck！）。」

快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）賽後受訪時也提到：「罰球，罰球是我們輸球的原因，另外就是布克（Devin Booker）的好表現。」他補充說道：「罰球是讓我們輸球，但失誤上我們應該可以做得更好。」

沒想到賽後媒體持續追問，這也讓泰隆．魯尷尬笑說：「拜託你們了，我不能再講下去了，就這樣，我要下班了。」似乎很擔心再多批評罰球尺度會遭到罰款。

快艇 威廉 洛杉磯

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