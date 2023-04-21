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NBA／布克狂轟45分率太陽險勝 快艇鮑威爾新高42分成空響

聯合新聞網／ 即時報導
布克(左)狂飆45分。(Getty Images)
布克(左)狂飆45分。(Getty Images)

快艇20日回到洛杉磯迎接首輪第3戰，還發給進場觀眾一人一件藍色T恤，營造主場氣勢，賽前卻宣布雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席此役。快艇眾將展現出色的防守拚勁，但太陽在球星布克（Devin Booker）狂飆45分的率領下，以129：124收下勝利，太陽在系列賽取得2：1領先。

快艇首節展現強硬的防守，太陽靠布克單節獨得13分突圍，布克最後一波攻勢掉鞋，他趕緊拎著鞋子回防，快艇前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）面對他的防守，幸運投進底角擦板三分球，追平比分。

儘管布克持續飆分，但太陽第二節始終無法拉開分差，原因是快艇鮑威爾（Norman Powell）瘋狂飆分，上半場10投8中得到22分，半場打完太陽只以54：51領先。

太陽第三節開始往禁區強攻，獲得21次罰球，轟下40分。快艇則靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）單節15分，將落後控制在9分。末節快艇換上「五小陣容」，最後關頭追到3分。不過克萊格（Torrey Craig）最後1分23秒飆進三分球，布克再打進三分打，鎖定勝利。

布克全場22投14中，攻下45分，杜蘭特（Kevin Durant）28分6籃板。快艇的部分，鮑威爾攻下個人季後賽新高42分，衛斯特布魯克30分11助攻8籃板。

快艇 洛杉磯 季後賽

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