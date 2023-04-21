NBA／灰熊壓制戴維斯 1：1扳平湖人

全場出手14次僅命中4球拿下13分，戴維斯（左）直言打了一場令人尷尬的比賽。（路透）

在主控莫蘭特（Ja Morant）因手傷缺陣的情況下，灰熊隊19日在與湖人 隊的系列賽第二戰，靠著多點開花的進攻火力，以及防守端成功壓制住湖人前鋒戴維斯，讓他僅有13分進帳，以103：93擊敗湖人，將系列賽扳成1：1平手。

湖人在前一場比賽靠著戴維斯精采的攻守表現率先開胡後，第二場比賽卻遭灰熊鋒線群的輪番壓制，尤其是在亞當斯 （Steven Adams）受傷後頂替先發的提爾曼（Xavier Tillman），本場猛轟22分、13籃板，力壓戴維斯（Anthony Davis）的13分、8籃板、5阻攻。

對於上半場9投僅1中、全場14投僅4中，戴維斯賽後直言球隊確實打了一場尷尬的賽事，「顯然我可以做得更好，我不能度過一個像這樣的夜晚，然後還期望球隊拿下勝利，事實上我對於今天的出手感到滿意，只是最終錯過了它們。」

灰熊在莫蘭特缺陣下，先發五虎得分都來到雙位數，至於湖人則是以詹姆斯（LeBron James）攻下28分表現最佳，不過他在第四節僅6分進帳，賽後負責防守詹姆斯的灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）透露，詹姆斯整場比賽都在試圖用垃圾話影響他，「我一點都不在乎他說什麼，因為他已經老了。我在場上不會尊重任何人，除非他能在我面前拿下40分。」

不過，詹姆斯此役再推進歷史紀錄，累積103場至少20分10籃板的比賽，追平「石佛」鄧肯（Tim Duncan），並列歷史第4。88場至少25分10籃板，追平歐尼爾（Shaquille O'Neal），並列史上第一。

戴維斯繼首戰上演7次阻攻後，再演出5次阻攻，成為1998年歐尼爾後，隊史首位連2場季後賽 送出至少5次阻攻的球員。