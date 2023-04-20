我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約居民糧食券被盜 可獲聯邦賠償

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

NBA／湖人落敗 八村壘替補成亮點 追平魔術強森紀錄

中央社／即時報導
八村壘（右）季後賽首輪的2場比賽都攻下20分。（路透）
八村壘（右）季後賽首輪的2場比賽都攻下20分。（路透）

NBA洛杉磯湖人19日在季後賽系列戰第2場比賽不敵灰熊，雙方戰成1：1平手。但湖人替補上場的日籍球員八村壘再度攻下20分，追平湖人前輩魔術強森（Magic Johnson）在1996年締造的隊史紀錄。

根據美國媒體ClutchPoints報導，八村壘在季後賽首輪對曼菲斯灰熊表現相當出色，首場替補上場攻下29分，追平湖人大前輩湯普森（Mychal Thompson）在1988年創下的替補球員單場最高分隊史紀錄。

儘管19日第2戰湖人輸球，但八村壘同樣從板凳區出發，打了32分鐘，全場12投7中、包括2記3分球，攻下全隊次高的20分。

八村壘連續2場替補出賽都攻下至少20分以上，讓他繼1996年魔術強森後，成為湖人相隔27年來最重要的板凳暴徒。八村壘的好表現，讓日本媒體包括日本雅虎、The Japan Times等都爭相報導。

八村壘是在今年1月底從華盛頓巫師換過來的球員，剛開始還在尋求定位和磨合，2、3月單場平均得分分別只有9、7.9分，但到了4月平均得分增加到12.8分，投籃命中率更高達53.8%。

來到季後賽首輪的2場比賽，八村壘雖然都是替補出賽，但平均可攻下24.5分、5.5籃板，投籃命中率高達70%，更可怕的是2場比賽3分球10投7中。

談到自己的進步，八村壘在賽後接受訪問時提到，「我就是跟詹姆斯（LeBron James）一起訓練，不論是團隊或者是個人訓練，他教了我很多東西，包括球場上的技術和一些觀念，我就是不斷地觀察他，然後學習起來。」

湖人 季後賽 日本

上一則

MLB／洋基球場驚見大谷翔平球衣 網：每隊都想發「大谷財」

延伸閱讀

NBA／全場受制僅得13分 戴維斯直言打出一場尷尬比賽

NBA／全場受制僅得13分 戴維斯直言打出一場尷尬比賽
NBA／灰熊扳平戰局 靠團隊火力輸出擊倒湖人

NBA／灰熊扳平戰局 靠團隊火力輸出擊倒湖人
NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外

NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外
NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人奪勝 灰熊輸球 還傷了莫蘭特

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人奪勝 灰熊輸球 還傷了莫蘭特

熱門新聞

摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

2023-04-15 09:40
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
NBA13日的附加賽，公牛隊主力球員德羅展（左）女兒迪雅爾（右）用尖叫干擾對手罰球，最終公牛成功擊敗暴龍。（取材自推特）

NBA／聯合航空願出免費機票 讓德羅展女兒「發揮尖叫聲」干擾熱火

2023-04-14 01:59

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲
市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元

市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元