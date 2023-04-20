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NBA／國王布朗全票當選「年度最佳教練」史上第1人

中央社／紐約19日綜合外電報導
國王總教練布朗。(Getty Images)
國王總教練布朗。(Getty Images)

NBA今天宣布國王隊的布朗（Mike Brown）獲選為年度最佳教練。布朗是NBA首位以全票獲此榮銜的教練，他這個球季帶領國王闖進17年來第一次的季後賽，例賽也排在西區第3。

美聯社報導，NBA今天宣布一致通過布朗為美國職籃NBA年度最佳教練，這個決定並不困難，因為布朗在沙加緬度國王的第一年，就將全隊帶進17年來的首場季後賽。全體100名記者與播報員都將布朗列在選票首位。

布朗對透納電視網（TNT）表示：「像這樣的榮譽不會經常出現，所以會心存感激。我真的很感激來到沙加緬度。球迷們和這座城市實在太棒了。」

去年待在勇士的布朗握有4座NBA總冠軍，不過得獎身分都是助理教練。第1個是在聖安東尼奧馬刺教練帕波維奇（Gregg Popovich）麾下，另外3個是在金州勇士教練柯爾（Steve Kerr）手下。

布朗在2008至2009年帶領騎士時，曾拿下例賽最佳戰績而獲頒此獎，這是他第2次獲獎，也是第11位不止一次獲此獎項的教練。

另一方面，在由Fastbreak on FanNation舉辦的媒體投票中，來自全美20位不同的NBA媒體記者也將最佳教練投給布朗。布朗總共拿下96分名列第一，第2名是奧克拉荷馬雷霆教練戴諾特（Mark Daigneault）32分，第3名是波士頓塞爾蒂克教練馬茲拉（Joe Mazzulla）17分。

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