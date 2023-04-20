NBA／全場受制僅得13分 戴維斯直言打出一場尷尬比賽

湖人隊戴維斯（前）19日打得很掙扎。(美聯社)

湖人 隊今天在季後賽 首輪第二戰遭遇主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的灰熊隊，不過前一場比表現亮眼率隊取得勝的明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）卻在今天受到灰熊鋒線壓制，全場出手14次僅命中4球拿下13分，讓戴維斯都直言今天打了一場令人尷尬的比賽。

湖人在與灰熊的系列賽首戰以16分差距率先開胡，其中戴維斯攻下22分、12籃板還送出7次阻攻的精采表現，無疑是湖人贏球的最大關鍵，不過今天戴維斯在灰熊鋒線群的輪番壓迫下表現也呈現極大反差，儘管在防守端仍送出5次阻攻，但個人命中率僅有2成86，要不是板凳出發的八村壘頂上進缺火力缺口攻下20分，湖人可能會更早棄械投降。

賽後在被問到個人表現時，戴維斯強調儘管手感不佳，但並不影響自己的上場心態，但他也坦言今天球隊確實打出了一場令人尷尬的賽事，「我真心希望明天就是第3戰，我一定會為此做好準備。」

而湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也表示，灰熊今天確實在對於戴維斯的防守上下了不少苦工，「他們不讓戴維斯輕易接球，或是逼迫他在不喜歡的位置接球，只要他在禁區內就會面對對手的包夾。灰熊今天確實做得很棒，簡金斯（Taylor Jenkins）也是一名很棒得教練，但接下來輪到我們保衛主場了。」

在戴維斯受到防守壓制下湖人今天以詹姆斯（LeBron James）攻下28分、12籃板表現最佳，對於球隊遭到扳平戰局，詹姆斯說：「第三場比賽會是這個系列賽最重要的一戰，如果我們還安於現狀，灰熊就會從我們手中奪走主場優勢，我們必須打得更有迫切感一點。」