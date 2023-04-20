NBA／格林禁賽 勇士戰況0：2告急

格林踩在沙波尼斯身上引發眾怒，確定被禁賽一場。（美聯社）

NBA官方18日公告，勇士 隊明星前鋒格林（Draymond Green），17日與國王隊 系列賽第2戰，第四節踩踏國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的胸口，將遭禁賽一場，也代表在勇士主場舉行的第3戰，格林將無法出賽。

格林與沙波尼斯17日在第四節出現肢體碰撞爭議，沙波尼斯倒地後抱著格林的腳，格林也一腳踩到沙波尼斯的胸口上，最終沙波尼斯遭判技術犯規，格林則是吞下2級惡意犯規遭到驅逐出場，賽後更遭到各方輿論攻擊。

聯盟決定對格林處以禁賽1場的處分，並將在國王與勇士的系列賽第3戰執行，代表屆時格林無法在主場亮相，對於目前系列賽處於0：2落後劣勢的勇士來說將是一大打擊。

根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，這項懲處是由曾在國王隊工作，同時也是格林心靈導師的杜馬斯（Joe Dumars）所發布，讓勇士球團措手不及，據消息來源，「勇士內部極度震驚，他們沒想到會收到這個額外懲罰，因為沙波尼斯在當下也被判了技術犯規，格林則是收到2級惡意犯規，這讓他距離自動禁賽只剩兩次。」勇士球團相信格林最多只會被額外罰款。

史萊特也談論起勇士可能會採取的替代方案，若勇士想要加強進攻火力，可把波爾（Jordan Poole）擺上先發；如果要鞏固防守，則能讓小裴頓（Gary Payton II）先發上場看管福克斯（De'Aaron Fox），另外迪文森佐（Donte DiVincenzo）、庫明加（Jonathan Kuminga）也是人選，並特別指出穆迪（Moses Moody）是可能黑馬。