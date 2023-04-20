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NBA／太陽先發5虎攻110分 扳平快艇

體育新聞組／綜合報導
布克（右）狂攻38分，成為太陽隊贏球最大功臣。（Getty Images）
布克（右）狂攻38分，成為太陽隊贏球最大功臣。（Getty Images）

系列賽首戰以5分差距輸球後，太陽隊18日在主場繼續迎戰快艇隊，打完首節一度落後，後三節團隊火力全開，布克全場進帳38分，有25分在下半場拿下，杜蘭特攻進25分，終場以123：109獲勝，將系列賽扳成1：1平手。

太陽在杜蘭特（Kevin Duran）加盟後躍居奪冠熱門球隊，季後賽首戰卻落敗。第二戰快艇延續成功的防守策略，第二節一度取得13分領先，不過杜蘭特、布克（Devin Booker）攜手合作，兩人不斷透過中距離跳投撕裂快艇防線；太陽先發球員合力攻下110分，比快艇全隊得分還多1分，以14分差距扳平系列賽。

來源：推特

球隊從開賽落後到成功逆轉，布克直言快艇這支季後賽經驗豐富的球隊，正在做一些他們過去不曾遇過的事，不過太陽也適時回應。

快艇雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）分別攻下31分與28分，不過談到太陽的中距離攻勢，雷納德說：「太陽有一群擅長中距離跳投的射手，對他們來說，就跟上籃一樣拿手。」

布克賽後表示：「我們希望在第二場比賽捍衛主場。（在兩場主場比賽中）我們贏了其中一場，現在我們要去洛杉磯了。」

他說：「這是季後賽，須不惜一切代價贏得勝利─無論過去兩場比賽發生什麼事，你都必須繼續下一場比賽，這對我們來說是一項新任務。」

布克狂攻38分，成為太陽隊贏球最大功臣。（路透）
布克狂攻38分，成為太陽隊贏球最大功臣。（路透）

快艇 季後賽 洛杉磯

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