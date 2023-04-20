NBA／太陽先發5虎攻110分 扳平快艇

布克（右）狂攻38分，成為太陽隊贏球最大功臣。（Getty Images）

系列賽首戰以5分差距輸球後，太陽隊18日在主場繼續迎戰快艇 隊，打完首節一度落後，後三節團隊火力全開，布克全場進帳38分，有25分在下半場拿下，杜蘭特攻進25分，終場以123：109獲勝，將系列賽扳成1：1平手。

太陽在杜蘭特（Kevin Duran）加盟後躍居奪冠熱門球隊，季後賽 首戰卻落敗。第二戰快艇延續成功的防守策略，第二節一度取得13分領先，不過杜蘭特、布克（Devin Booker）攜手合作，兩人不斷透過中距離跳投撕裂快艇防線；太陽先發球員合力攻下110分，比快艇全隊得分還多1分，以14分差距扳平系列賽。

Devin Booker was MESMERIZING in Game 2.



38 PTS

14-22 FGM

9 AST

Suns W



Tied 1-1... the series shifts to L.A. Thursday on NBA TV! pic.twitter.com/k8HjAQMZi1 — NBA (@NBA) 2023年4月19日

來源：推特

球隊從開賽落後到成功逆轉，布克直言快艇這支季後賽經驗豐富的球隊，正在做一些他們過去不曾遇過的事，不過太陽也適時回應。

快艇雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）分別攻下31分與28分，不過談到太陽的中距離攻勢，雷納德說：「太陽有一群擅長中距離跳投的射手，對他們來說，就跟上籃一樣拿手。」

布克賽後表示：「我們希望在第二場比賽捍衛主場。（在兩場主場比賽中）我們贏了其中一場，現在我們要去洛杉磯 了。」