NBA／葛蘭德半場26分 騎士鎖死尼克扳平系列賽

葛蘭德（左）領軍下，騎士大勝尼克。（美聯社）

騎士隊季後賽 首輪G1慘遭尼克隊踢館成功，18日的比賽他們重新擦亮防守強隊招牌，加上後衛葛蘭德（Darius Garland）32分領軍下，終場以107：90大勝尼克，將系列賽扳成1：1平手。

Darius Garland (32 PTS, 7 AST, 6-10 3PM) was on fire in Game 2 as Cleveland secured the win!



The Cavaliers will be in New York for Game 3 with the series evened up at 1-1 🍿



CLE/NYK Game 3 ➡ Friday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/7y7eMax20T — NBA (@NBA) 2023年4月19日

來源：推特

尼克開局打出12：4的攻勢，不過騎士隨後回敬一波15：3，反倒取得領先。自此之後騎士掌握比賽風向，葛蘭德上半場就狂砍26分，率領騎士取得59：39領先。

下半場尼克進攻始終沒起色，比賽也提前進入垃圾時間，騎士收下最終勝利。葛蘭德全場豪取32分，其中26分集中在上半場，隊史25年來只有詹姆斯（LeBron James）和厄文 （Kyrie Irving）辦到過。

除了葛蘭德，米契爾（Donovan Mitchell）拿下17分13助攻，莫布里（Evan Mobley）13分13籃板，勒佛特（Caris LeVert）24分。尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）此役17投僅5中，攻下20分。