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NBA／格林踩人遭驅逐 勇士2連敗國王

記者劉肇育／綜合報導
格林踩在沙波尼斯身上引發眾怒，也遭驅逐出場。（美聯社）
格林踩在沙波尼斯身上引發眾怒，也遭驅逐出場。（美聯社）

國王隊季後賽首戰以3分差距險勝衛冕軍勇士隊，17日第2戰再度展現強大進攻破壞力，沙波尼斯（Domantas Sabonis）、福克斯（De'Aaron Fox）攜手攻下48分，且全隊6人得分上雙，再度以114：106取勝，中斷勇士連續27個系列賽不曾以0：2落後的NBA史上最長紀錄。

國王首節一度落後，第2節猛轟41分逆襲，下半場兩隊戰況拉鋸、肢體接觸不斷，第4節剩下7分多鐘，國王中鋒沙波尼斯倒地後，抱住勇士大前鋒格林（Draymond Green）的腿，格林也一腳踩到沙波尼斯胸口，最終沙波尼斯遭判技術犯規，格林吞下二級惡意犯規、遭到驅逐出場。

勇士缺少格林這名大將，最終以8分差距吞敗，帶著2連敗回主場；格林拿下8分、5助攻，賽在談到這起衝突，他說：「我的腳被抓住了，已經連續兩場發生，但裁判只是冷眼看著。」

格林強調，自己不是最靈活的人，無法把腳伸展太遠，被人拉住的情況下，必須找個地方落地。

這起踩踏事件不僅讓格林遭到外界撻伐，還意外點燃了國王的鬥志，攻下24分的福克斯說：「這件事讓我們更加團結，當時我們圍繞在一起，並告訴彼此要贏得這場比賽。」

勇士輸掉這場比賽後，成為史上第5支在季後賽首輪陷入0：2絕境的衛冕軍，過去4隊都遭淘汰。

格林（前）踩在沙波尼斯（後）身上引發眾怒，也遭驅逐出場。（Getty Image...
格林（前）踩在沙波尼斯（後）身上引發眾怒，也遭驅逐出場。（Getty Images）

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