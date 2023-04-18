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NBA／國王連勝晉級機率飆升 沙波尼斯：勇士主場難打

記者劉肇育／即時報導
沙波尼斯。（Getty Images）
沙波尼斯。（Getty Images）

國王隊季後賽首輪對戰勇士隊取得2連勝後，接下來將作客勇士主場，沙波尼斯（Domantas Sabonis）和過去效力勇士的巴恩斯（Harrison Barnes）都直言，接下來才是戰爭的真正開始，但根據美國大數據機構分析，國王晉級機率已經從系列賽開打前不到2成，到17日賽後突破5成。

暌違17年重返季後賽的國王，今年在首輪就遭遇衛冕軍勇士一度不被看好，根據美國大數據機構「Five Thirty Eight」分析，國王在系列賽開打前晉級機率僅有百分之19，不過首戰打完後國王的晉級機率已經提升到百分之32，到17日拿下2連勝後更是飆升到百分之51，超過勇士的晉級機率。

根據聯盟統計數據，在7戰4勝制的系列賽中，NBA史上過去取得系列賽2：0領先的球隊，最終有高達9成2都能順利晉級，至於勇士成為史上第5支在季後賽首輪陷入0：2劣勢的衛冕軍，過去有4支球隊最終輸掉系列賽，且有3隊是遭到橫掃。

對於接下來將作客本賽季主場勝率高居聯盟第3名的勇士主場，國王諸將都不敢掉以輕心，17日攻下24分的沙波尼斯說：「那是衛冕軍的主場，肯定非常難打，我們必須保持專注。」

曾效力勇士4個賽季、拿下過1座冠軍的巴恩斯，更是清楚勇士在主場的競爭力，他說：「把握當下、全力以赴，比賽肯定會有很多干擾因素，但我們必須在48分鐘的賽事保持專注，試著享受比賽、爭取勝利。」

勇士 季後賽 國王隊

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