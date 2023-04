勇士 和國王季後賽 第2戰在17日發生嚴重肢體衝突,第4節剩7分03秒時國王沙波尼斯(Domantas Sabonis)倒地抓住勇士前鋒格林(Draymond Green)的腳,沒想到格林竟用力踩在他的肚子上,沙波尼斯痛到一時無法站起。

國王成功封鎖勇士進攻,系列賽搶下2連勝。

裁判看電視回放期間,格林不斷對國王主場球迷叫囂,結果他隨後就被判二級惡意犯規驅逐出場,沙波尼斯也吞下1次技術犯規,回到場上繼續拚戰。

國王最終以114:106險勝勇士,沙波尼斯賽後受訪時被問到遭暴力防守的心情,他簡單回應:「這就是季後賽籃球。」

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj