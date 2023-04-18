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NBA／馬克西、安比德吹反攻號角 76人逆轉籃網 2連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
安比德（右）穩定發揮，得到20分19籃板。（Getty Images）
安比德（右）穩定發揮，得到20分19籃板。（Getty Images）

儘管上半場打完落後籃網5分，但76人靠著第三節僅讓對手得到14分，從而扭轉局勢；進入末節更是多點開花，包括馬克西（Tyrese Maxey）獨拿10分，76人趁勢將差距擴大到兩位數，在這場低比分的對戰中，最終順利以96：84取得系列賽2連勝。

來源：推特

馬克西此戰23投13中包含6記三分球，攻下全場最高33分；安比德（Joel Embiid）穩定發揮，得到20分19籃板7助攻3阻攻，不過也發生多達8次失誤。哈里斯（Tobias Harris）貢獻20分12籃板。

至於前一場送出23分13助攻的哈登（James Harden），今天13投僅3中，得到8分7助攻5籃板4抄截。76人全場抓下56個籃板，比對手整整多了23個，迫使籃網命中率僅37.5%。

上半場獨拿22分的強森（Cameron Johnson），是籃網能夠取得領先的關鍵，不過他在下半場遭到封鎖，僅出手6次，最後是拿下28分；布里吉斯（Mikal Bridges）獲得21分7助攻5籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）12分6助攻4籃板。

整個下半場76人打出52比35的攻勢，壓低籃網命中率僅35.1%，三分球20投5中，籃板球更是領先超過一倍。

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