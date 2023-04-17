NBA／連2屆阻攻王 灰熊傑克森獲選年度最佳防守球員

NBA 17日宣布，連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森，獲選為本季年度最佳防守球員。（路透）

NBA 今天宣布，連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），獲選為本季年度最佳防守球員。

法新社報導，傑克森至今5個賽季都待在灰熊，這次他在100張第一名選票中拿下56張，共391分，讓他首度獲得年度最佳防守球員（Defensive Player of the Year）獎肯定。

密爾瓦基公鹿的羅培茲（Brook Lopez）以309分排名第2，克里夫蘭騎士的莫布里（Evan Mobley）101分排名第3。

23歲的傑克森是拿下年度最佳防守球員獎第2年輕的球員，歷來只有2009年得獎的霍華德（Dwight Howard）比他年輕。霍華德當初得獎時也是23歲，但比傑克森現在小個幾個月。

傑克森平均每場比賽賞給對手3次火鍋的成績，排在全聯盟之冠。他的父親打過13年的NBA，曾助聖安東尼奧馬刺 在1999年拿下總冠軍。

傑克森說：「你一定得把自己擺在第2位，與球隊有關的一切永遠排第1。他（指其父親）在職業生涯中都是這麼做的，他一直想著贏球，對於能過奪冠他心存感激，而這也是我現在正努力要做的，就是拿下屬於我的總冠軍。」

本季傑克森在灰熊平均每場比賽可獲18.6分、6.8籃板、1助攻、1抄截。灰熊本季的防守在全NBA排名第3，例行賽51勝31敗在西區排名第2。

身為最接近籃框的護框者，傑克森將對手的命中率壓低在全NBA最低的4成69，同時他也正努力讓自己成為更具得分威脅的球員。

羅培茲平均每場比賽可有2.5次阻攻，並列聯盟第2，還能有15.9分、6.7籃板、1.3助攻進帳。

莫布里平均每場比賽能獲16.2分、9籃板、2.8助攻、1.5阻攻。