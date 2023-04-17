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NBA／手骨折還飆進三分球…熱火射手赫洛恐缺席1個月

記者曾思儒／即時報導
熱火隊1當家射手赫洛。(Getty Images)
熱火隊1當家射手赫洛。(Getty Images)

熱火隊16日上演「下剋上」戲碼，以130：117擊退東區龍頭公鹿隊，但當家射手赫洛（Tyler Herro）卻在爭球過程中造成右手骨折。熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）已經宣布，季後賽第2戰赫洛不會出賽，且可能要缺席4到6周。

赫洛是16日第二節讀秒階段時受傷，他為爭球，整個人滑在球場上，起身後就明顯不適，甚至在熱火進攻時直接蹲在底線，但他仍展現驚人意志力，第二節最後32秒帶著手傷投進單場第2記三分球；半場休息時間赫洛回到休息室，第三節開打前，熱火就宣布赫洛16日不會回歸。

熱火教頭史波史特拉賽後表示，目前得到的資訊和外界聽聞的相同，「他下場比賽不會打，然後我們會想好辦法。」記者海恩斯（Chris Haynes）接續已報導，赫洛預計缺席4到6周。

本季是赫洛第4個NBA賽季，他例行賽場均能貢獻20.1分，和球隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）都是進攻端重點大將，16日傷前也有4投2中的三分球表現，不料才拿12分就提前退場。

16日轟下全場最高35分的巴特勒提到，很難補上赫洛對球隊的貢獻，但每個人，包括自己、中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）都要武裝好，當教頭下指令後就要能挺身而出。

賽後已經打上石膏的赫洛還和隊友一起慶祝，阿德巴約說：「重點是他臉上仍掛著笑容，沒因發生在身上的事而氣餒。」

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