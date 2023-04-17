我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

NBA／穆雷24分 金塊6人得分上雙 季後賽首戰輕取灰狼

體育新聞組／即時報導
金塊擊退灰狼，拿下季後賽首戰勝利，右為穆雷。（路透）
金塊擊退灰狼，拿下季後賽首戰勝利，右為穆雷。（路透）

眼看著東區龍頭公鹿、西區第2名灰熊16日先後落馬，金塊不想讓憾事重演。

面對老八晉級的灰狼，金塊絲毫不留情面，在全隊6人得分雙位數的均衡火力下，加上防守端迫使對手難以有效取分，上半場已經掌握兩位數領先優勢，之後雙方比分差距愈拉愈開，金塊第四節最多領先達32分，也讓比賽早早進入垃圾時間。最終，金塊在主場以109：80痛宰灰狼，輕鬆取得系列賽首勝。

NBA金塊16日得分多點開花，全隊6人得分達兩位數，其中以穆雷（Jamal Murray）攻下24分最多，加上約柯奇（Nikola Jokic）、小波特（Michael Porter Jr.）都有「雙十」演出。

相隔3年重新體驗季後賽競爭滋味的穆雷（Jamal Murray），彷彿找回昔日殺手本色，攻下全隊最高24分，外加8籃板8助攻；加上今天的4記三分球，穆雷累積94顆三分球，持續穩坐金塊隊史季後賽三分球王的紀錄。

NBA西區頭號種子丹佛金塊，16日在季後賽首輪迎戰第8種子明尼蘇達灰狼。

這場兩隊系列賽的首戰，金塊在主場打出8：0開局，灰狼逐漸拉近比數後，靠康利（Mike Conley）連下5分及安德森（Kyle Anderson）的進球，打出7：0攻勢首度取得領先。兩隊一陣拉鋸後，金塊在布朗（Bruce Brown）跳投得手、穆雷兩罰俱中後，在首節以26：23領先。

次節金塊47：42領先之際，靠著小波特包括兩次灌籃在內、個人連拿6分，首度領先達兩位數，上半場在約柯奇拿下13分、10籃板，加上布朗也貢獻11分的情況下，以55：44領先灰狼。

兩隊易籃再戰，金塊打出9：1開局，之後更在葛登（Aaron Gordon）砍進三分球後，以73：53領先達20分。靠著單節32：14的強勢演出，金塊三節打完後，以87：58領先灰狼近30分。

末節比賽剩下2分12秒，布勞恩（Christian Braun）拿下兩分後，金塊以107：77將領先擴大到30分，讓灰狼無力反撲，最終金塊以29分之多輕鬆拿下勝利。

金塊16日包括先發五虎在內共有6人得分破十，穆雷攻下全場最高24分，約柯奇貢獻13分、14籃板，小波特則拿下18分、11籃板，兩人都有「雙十」的表現，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗、葛登分別攻下15分、14分、13分。

灰狼陣中以愛德華（Anthony Edwards）的18分為最高，雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）合計20投8中，唐斯拿到11分10籃板2助攻，戈貝爾8分13籃板2阻攻。灰狼團隊命中率僅37%。

波特 季後賽 NBA

上一則

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人奪勝 灰熊輸球 還傷了莫蘭特

延伸閱讀

角逐聯邦參議員 謝安達競選資金雄厚

角逐聯邦參議員 謝安達競選資金雄厚
NBA／塞爾蒂克112：99擒老鷹 布朗不畏傷口裂開轟進29分

NBA／塞爾蒂克112：99擒老鷹 布朗不畏傷口裂開轟進29分
NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業

NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業
NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？

NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

2023-04-15 09:40
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
NBA13日的附加賽，公牛隊主力球員德羅展（左）女兒迪雅爾（右）用尖叫干擾對手罰球，最終公牛成功擊敗暴龍。（取材自推特）

NBA／聯合航空願出免費機票 讓德羅展女兒「發揮尖叫聲」干擾熱火

2023-04-14 01:59
主審誤以為大谷使用外部物質，翻開短袖檢查腋下，原來那邊藏著電子投捕暗號裝置PitchCom。（美聯社）

MLB／大谷腋下如何？主審誤抓外部物質 發現真相笑出來

2023-04-12 18:08

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」