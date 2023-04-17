NBA／穆雷24分 金塊6人得分上雙 季後賽首戰輕取灰狼

金塊擊退灰狼，拿下季後賽首戰勝利，右為穆雷。（路透）

眼看著東區龍頭公鹿、西區第2名灰熊16日先後落馬，金塊不想讓憾事重演。

面對老八晉級的灰狼，金塊絲毫不留情面，在全隊6人得分雙位數的均衡火力下，加上防守端迫使對手難以有效取分，上半場已經掌握兩位數領先優勢，之後雙方比分差距愈拉愈開，金塊第四節最多領先達32分，也讓比賽早早進入垃圾時間。最終，金塊在主場以109：80痛宰灰狼，輕鬆取得系列賽首勝。

NBA 金塊16日得分多點開花，全隊6人得分達兩位數，其中以穆雷（Jamal Murray）攻下24分最多，加上約柯奇（Nikola Jokic）、小波特 （Michael Porter Jr.）都有「雙十」演出。

相隔3年重新體驗季後賽 競爭滋味的穆雷（Jamal Murray），彷彿找回昔日殺手本色，攻下全隊最高24分，外加8籃板8助攻；加上今天的4記三分球，穆雷累積94顆三分球，持續穩坐金塊隊史季後賽三分球王的紀錄。

NBA西區頭號種子丹佛金塊，16日在季後賽首輪迎戰第8種子明尼蘇達灰狼。

這場兩隊系列賽的首戰，金塊在主場打出8：0開局，灰狼逐漸拉近比數後，靠康利（Mike Conley）連下5分及安德森（Kyle Anderson）的進球，打出7：0攻勢首度取得領先。兩隊一陣拉鋸後，金塊在布朗（Bruce Brown）跳投得手、穆雷兩罰俱中後，在首節以26：23領先。

次節金塊47：42領先之際，靠著小波特包括兩次灌籃在內、個人連拿6分，首度領先達兩位數，上半場在約柯奇拿下13分、10籃板，加上布朗也貢獻11分的情況下，以55：44領先灰狼。

兩隊易籃再戰，金塊打出9：1開局，之後更在葛登（Aaron Gordon）砍進三分球後，以73：53領先達20分。靠著單節32：14的強勢演出，金塊三節打完後，以87：58領先灰狼近30分。

末節比賽剩下2分12秒，布勞恩（Christian Braun）拿下兩分後，金塊以107：77將領先擴大到30分，讓灰狼無力反撲，最終金塊以29分之多輕鬆拿下勝利。

金塊16日包括先發五虎在內共有6人得分破十，穆雷攻下全場最高24分，約柯奇貢獻13分、14籃板，小波特則拿下18分、11籃板，兩人都有「雙十」的表現，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗、葛登分別攻下15分、14分、13分。

灰狼陣中以愛德華（Anthony Edwards）的18分為最高，雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）合計20投8中，唐斯拿到11分10籃板2助攻，戈貝爾8分13籃板2阻攻。灰狼團隊命中率僅37%。