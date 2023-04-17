NBA／國王肯塔基搭檔 比下勇士浪花兄弟

福克斯(左)和蒙克(右)生涯季後賽首戰聯手創多項紀錄。（美聯社）

面對尋求衛冕的勇士 「浪花兄弟」，福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）這對來自肯塔基的隊友搭檔聯手狂飆70分，硬是讓勇士無法在客場搶得先機，同時也讓沙加緬度時隔近17年再度拿到季後賽 勝利，引爆主場球迷興奮情緒。

福克斯和蒙克分別轟進38分、32分，其中第四節兩人包辦全隊33分之中的28分，幾乎是把勇士的防線徹底摧毀。從數據統計來看，福克斯和蒙克也是合力創下多項罕見的紀錄。

●生涯季後賽初登場38分居第2

生涯季後賽初登場就拿到38分，福克斯在歷史上高居第2，僅次於唐西奇（Luka Doncic）的42分；同時他在下半場拿到29分，追平隊史60年前由「大O」羅伯森（Oscar Robertson）創下的季後賽半場最高得分紀錄。

●板凳季後賽26年單節得分新高

替補出發的蒙克在第二節得到15分，是隊史自1997以來，板凳球員在季後賽的單節得分新高。此外，蒙克更成為史上第2位在季後賽初登場至少轟下30分的替補球員，前一人是昔日公牛最佳第六人葛登（Ben Gordon）。葛登在2005年季後賽首戰面對巫師得到30分。

●首對季後賽同逾30分大學隊友

根據《ESPN》報導，昔日在肯塔基大學搭檔的福克斯和蒙克，成為1995年休士頓 火箭的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和崔斯勒（Clyde Drexler）之後，首對季後賽同場各拿超過30分的大學隊友。當時在面對獨行俠的比賽中，崔斯勒拿到36分、歐拉朱萬則是貢獻34分。

●首場季後賽同逾32分隊友

而福克斯和蒙克也是歷史上首對在生涯第一場季後賽各拿超過32分的隊友搭檔。若以至少30分來看，前一次有這種初登場表現的搭檔也已經要追溯到1993年的黃蜂，當年莫寧（Alonzo Mourning）和吉爾（Kendall Gill）都各拿30分。

有趣的是，福克斯、蒙克一起拿下70分，隊友萊爾斯（Trey Lyles）也有16分進帳，3位校友一同得到86分，就連媒體都笑稱，「肯塔基大學」統治了NBA。