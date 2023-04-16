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NBA／灰熊莫蘭特傷右手 連襪子都分不開 第2戰出賽成疑

記者曾思儒／即時報導
莫蘭特16日傷到右手。(Getty Images)
莫蘭特16日傷到右手。(Getty Images)

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）16日季後賽首戰的決勝關頭，因右手傷勢無法在場上，只能在板凳席看湖人隊以128：112帶走勝利，且他賽後傷處仍感覺疼痛，儘管X光檢查是陰性，第2戰能否出賽打上問號。

莫蘭特月初碰公鹿隊就曾傷到右手，16日是帶著貼紮上陣，灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）賽前還說莫蘭特上場時間不會因手傷受限制，不料16日第四節5分48秒時，莫蘭特切入遭湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）擋下，不但遭吹進攻犯規，從空中落下時還傷到右手；退場處理傷勢的莫蘭特雖在4分10秒回到板凳區，右手還用黑色彈繃包裹，但最終沒再上陣。

簡金斯表示，有和莫蘭特提到，「緊急時刻」可能讓他回到球場，「但或許最聰明的方式是不讓他上場，繼續評估。」

莫蘭特表示，手腕狀況不是問題，但右手很不舒服，就連回到休息是換裝時他都避免使用右手，連想分開一雙襪子都要請工作人員幫忙，他說：「這很難受，尤其是這賽季我所經歷的一切。」

例行賽時莫蘭特曾因在夜店亮出槍枝，遭聯盟禁賽8場，回歸後卻遇傷勢干擾，他說：「我的重點是上場幫助隊友們，這次是另一起意外，讓我們處於危險之中。」

莫蘭特去年季後賽受膝傷困擾，連兩年打季後賽又遇傷來磨，16日繳出18分、2助攻且發生6失誤的他自嘲說，已經不會對於遭遇的任何事情驚訝，對於所有狀況甚至有些「麻木」。

賽後記者會手上沒包紮的莫蘭特提到，第2戰能否上陣還是要看手傷情形，自己會盡一切努力回到球場，「如果我覺得可以上場，可能就會打，如果無法，我不希望做出會傷害到球隊的任何事情。」

莫蘭特16日帶著貼紮上陣。(Getty Images)
莫蘭特16日帶著貼紮上陣。(Getty Images)

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