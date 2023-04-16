NBA／字母哥傷退 巴特勒35分率熱火奪季後賽首勝

熱火巴特勒轟下全場最高35分，擊敗公鹿拿下季後賽首勝。（Getty Images）

NBA 東區霸主公鹿16日在季後賽 首戰就出現大利空，頭號主將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）1節都沒打完就傷退；熱火則在巴特勒（Jimmy Butler）轟下全場最高35分的帶領下，以130：117拿下季後賽首戰勝利。

NBA邁阿密熱火在附加賽首戰遭亞特蘭大 老鷹「下剋上」吞敗，在對芝加哥公牛的第2場附加賽，靠巴特勒末節頻頻有關鍵的輸出、整場比賽攻下31分的帶領，驚險獲勝闖進季後賽；例行賽戰績排名東區第1的密爾瓦基公鹿則是好整以暇地迎接16日季後賽首輪的比賽。

16日這場季後賽公鹿迎戰熱火系列賽的首戰，公鹿看板球星安戴托昆波在第1節一次切入籃下後，和對手在空中有身體接觸而倒地，他一度趴在地上無法起身，之後雖然能站起來，但因為背傷未再回到場上。

首節熱火在巴特勒獨得14分的強勢演出帶領下，以33：24領先；次節巴特勒持續有火燙表現，單節再進帳10分，熱火在他率領下，上半場以68：55將領先拉開到兩位數。

下半場比賽開打後，熱火靠阿德巴約（Bam Adebayo）籃下逞威，個人在第3節獨得11分的帶領下，在前3節打完後，以102：88領先公鹿；末節公鹿未能將比分超前，最終讓熱火以13分之差帶走關鍵的系列賽首戰勝利。

此役公鹿少了破壞力強大的安戴托昆波，禁區得分以46：62居劣勢；同時，公鹿16日三分球45投11中，命中率2成44也遠不及熱火發燙的6成三分球命中率，這些都是公鹿首戰敗北的關鍵。

熱火的巴特勒16日攻下35分外，還送出11次助攻，阿德巴約18投10中貢獻了22分，板凳出發的洛夫（Kevin Love）只打23分鐘，就有18分、8籃板的表現。

密道頓（Khris Middleton）攻下公鹿全隊最高的33分，哈勒戴（Jrue Holiday）有16分、16助攻的演出，替補出賽的波蒂斯（Bobby Portis）則是貢獻了21分，因傷提前退場的安戴托昆波只打11分鐘，有6分和3籃板進帳。