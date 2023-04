NBA／糾正記者「最強之一」說法 安比德：就是最強、沒有之一

作為一名年年進入年度MVP討論範疇的球員,76人隊巨星安比德(Joel Embiid)已被視為聯盟最好球員之一,但他本人也在受訪時自信地表示,自己是最強的。

由於前方還有另一位巨星約柯奇(Nikola Jokic)擋著,使得安比德即便年年更上一層樓,仍在NBA 最佳陣容、例行賽MVP等獎項,屢屢屈居第二,但就算如此,他與約柯奇、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),還是普遍被人們視為聯盟目前最頂尖的球員。

不過,安比德明顯有更高的企圖心,當《ESPN》記者妮可絲(Rachel Nichols)於受訪時說道,「因為你現在是世界上最好的球員之一......」安比德不禁糾正,「是最好的,沒有之一。」

隨後,妮可絲帶著笑容確認,「喔,對不起,再重複一次,最好的球員?」安比德也二度帶著信心回答:「對,最好的。」使得妮可絲幽默地對外宣布,安彼得就是現今最佳球員,「大家都聽到了嗎?安比德是最強的。」

本賽季,安比德於得分方面再次突破天際,繳出生涯新高的場均33.1分,投籃命中率也是最佳的.548,這使得他比起過往幾年,更被看好贏下例行賽MVP。

Rachel Nichols: "Because you are now one of the best players in the world. But at the time—"



Joel Embiid: "The best."



Rachel: "Oh, I'm sorry. Say it again. The best?"



Joel: "The best." 😤



(via @shobasketball)pic.twitter.com/4wuEZJiLRj