NBA／糾正記者「最強之一」說法 安比德：就是最強、沒有之一

安比德為NBA本季例行賽MVP最熱門人選。（Getty Images）

作為一名年年進入年度MVP討論範疇的球員，76人隊巨星安比德（Joel Embiid）已被視為聯盟最好球員之一，但他本人也在受訪時自信地表示，自己是最強的。

由於前方還有另一位巨星約柯奇（Nikola Jokic）擋著，使得安比德即便年年更上一層樓，仍在NBA 最佳陣容、例行賽MVP等獎項，屢屢屈居第二，但就算如此，他與約柯奇、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），還是普遍被人們視為聯盟目前最頂尖的球員。

不過，安比德明顯有更高的企圖心，當《ESPN》記者妮可絲（Rachel Nichols）於受訪時說道，「因為你現在是世界上最好的球員之一......」安比德不禁糾正，「是最好的，沒有之一。」

隨後，妮可絲帶著笑容確認，「喔，對不起，再重複一次，最好的球員？」安比德也二度帶著信心回答：「對，最好的。」使得妮可絲幽默地對外宣布，安彼得就是現今最佳球員，「大家都聽到了嗎？安比德是最強的。」

本賽季，安比德於得分方面再次突破天際，繳出生涯新高的場均33.1分，投籃命中率也是最佳的.548，這使得他比起過往幾年，更被看好贏下例行賽MVP。